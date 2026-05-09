OVO MORATE ZNATI, AKO PLANIRATE LETOVANJE U GRČKOJ: Važna promena, tiče se EES sistema

Grčka će tokom letnje turističke sezone privremeno suspendovati primenu EES sistema na graničnim prelazima u trenucima kada dođe do većih gužvi, kako bi se ubrzao protok putnika ka omiljenim letovalištima.

Ova mera odnosiće se na jun, jul i avgust, a cilj je smanjenje zadržavanja na granicama tokom najfrekventnijeg perioda putovanja.

Mnogi će koristiti stare godišnje odmore do kraja juna i krenuti na put. Prvo što se pitaju je da li će biti velikih gužvi? Prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija čim se na graničnim prelazima formiraju veće kolone vozila, grčke službe će privremeno obustavljati primenu EES sistema.

Kao pokazatelj povećane gužve već se smatra nekoliko kolona sa više automobila, kada dolazi do usporenog protoka saobraćaja.

- Čim se tu napravi kolona, dakle te dve, tri kolone sa po pet, šest ili deset automobila, to se već smatra velikom gužvom i smanjenim protokom na graničnim prelazima i od tog momenta suspenduje se sistem EES, dakle neće se koristiti - pojašnjava Seničić.

Naglašava i da ta odluka ne može da bude usmerena na nacionalnoj osnovi, važiće za sve one koji se u tom trenutku nađu na granici, a da su među onih pedeset devet zemalja koje treba da se registruju u EES sistemu.

Podseća da prilikom prvog ulaska u zemlju provera traje nešto duže, jer EES sistem podrazumeva dodatne kontrole prilikom ulaska u zemlje Evropske unije, uključujući očitavanje pasoša, uzimanje otisaka četiri prsta, biometrijsko fotografisanje putnika.

- Dakle, nije ustanovljena neka standardna procedura iako je ona dosta jasna od strane Evropske komisije. Međutim, same carinske službe vrlo često postupaju po nekom svom nahođenju i ponavljaju tu proceduru svaki put - navodi Seničić.

Ističe da se očekuju gužve tokom leta bez obzira na suspendovanje sistema, ali da je ključna novina otvaranje većeg broja saobraćajnih traka na graničnim prelazima, posebno za turističke autobuse. Postoji mogućnost da turističke agencije dobiju i poseban režim prolaska autobusa kako bi putovanja bila efikasnija.

Kada je reč o putu od Evzonija do Soluna, trenutno nema većih zastoja. U toku su pripremni radovi za buduću izgradnju auto-puta koji će povezati granični prelaz Evzoni sa Solunom. Takođe, potvrđeno je i proširenje graničnog prelaza Evzoni, ali završetak projekta se ne očekuje ni ove, a verovatno ni naredne godine.

Putnicima se i ove sezone savetuje korišćenje alternativnih graničnih prelaza, poput Dojrana i Medžitlije, kako bi izbegli najveće gužve. Preporuka je da se tokom puta proverava stanje na prelazima i bira ruta sa manjim zadržavanjima.

Autor: D.Bošković