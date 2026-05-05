Detaljni vodič za letovanje u Grčkoj: Sve se menja, bez zadržavanja na granici u špicu sezone

Grčka će tokom leta praktično suspendovati EES sistem za ulazak građana Srbije kako bi se izbegle velike gužve na granicama

Građane Srbije koji su ljubitelji letovanja u Grčkoj obradovala je vest da će ta zemlja tokom leta najverovatnije suspendovati novi EES sistem (Entry/Exit System) ulaska u Evropsku uniju. U praksi, to znači da bi u periodima najvećih gužvi na granicama, kontrole mogle da se svedu na osnovnu proveru dokumenata, bez zadržavanja zbog biometrijskih procedura.

Razlog za ovakve mere leži u činjenici da je primena EES sistema već u startu dovela do dužih čekanja na granicama, što predstavlja veliki izazov za zemlje koje tokom leta beleže ogroman priliv turista iz Srbije, poput Grčke.

Kako je objasnila Jelena Vujić Obradović, generalni konzul Srbije u Solunu, EES sistem neće zvanično biti suspendovan, odnosno neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, ali se on neće primenjivati od 1. juna do 30. avgusta, sem u noćnim satima i to samo u slučaju kada nema gužve na granicama.



Evropska unija uvodi EES sistem kao zajedničko pravilo za sve zemlje Šengena te nijedna od članica nema pravo da potpiše bilo kakav dokument u kom bi eksplicitno pisalo da za Srbiju taj sistem ne važi.

Ako bi to neka zemlja uradila zvanično, prekršila bi pravila EU, morali bi da objave odluku na nivou cele Unije i to bi moralo da važi za sve zemlje, ne samo za Srbiju ili Veliku Britaniju i druge zemlje koje nisu članice EU. Zato se to radi drugačije, u praksi, a ne „na papiru“, kao što će to biti slučaj sa Grčkom zbog tradicionalno dobrih i prijateljskih odnosa sa Srbijom.

Kako će suspenzija EES izgledati u praksi

Iako nema zvanične potvrde o potpunoj suspenziji EES sa Grčkom, očekuje se da će nadležni u praksi prilagođavati primenu sistema kako bi se očuvala protočnost saobraćaja i izbegao kolaps na graničnim prelazima, posebno kada je reč o turistima iz Srbije.

Kako će zapravo izgledati prelazak granice sa Grčkom ovog leta zavisiće pre svega od situacije na samom prelazu. U scenariju kada nema gužve i kada se na granici nalazi mali broj automobila, sistem će funkcionisati onako kako je i zamišljeno. Tada će službenici uključivati EES, uzimaće se otisci prstiju putnika, fotografisaće se lice i svi podaci će se unositi u sistem. U takvim uslovima, procedura će se sprovoditi u potpunosti po pravilima.

Međutim, realnost letnje sezone na kopnenim prelazima često izgleda potpuno drugačije, pogotovo kada je reč o Grčkoj. U jeku turističkog talasa formiraju se kolone duge i po nekoliko kilometara, kroz koje prolaze hiljade ljudi. Temperature dostižu i preko 35 stepeni, dok u autobusima čekaju porodice sa decom, što dodatno otežava situaciju.

U takvim okolnostima, primena EES sistema za svakog putnika praktično bi blokirala granicu. Ako bi se za svaku osobu izdvajalo između dva i tri minuta za uzimanje biometrijskih podataka, saobraćaj bi se potpuno zaustavio, a čekanja bi lako mogla da pređu i deset sati. U takvoj situaciji, sistem postaje jednostavno neizvodljiv.

Zato se u praksi pribegava drugačijem rešenju, koje je ključno da putnici razumeju. Sistem se formalno ne ukida, ali se privremeno ne primenjuje. To znači da granična policija prelazi na takozvani "brzi režim" rada. U tom režimu, službenici će samo pogledati pasoš, skenirati dokument, eventualno postaviti kratka pitanja radi provere i zatim pustiti putnike da nastave dalje. Biometrijski podaci se tada ne uzimaju, niti dolazi do dodatnog zadržavanja na granici. Upravo ovakav fleksibilan pristup omogućava da se u vrhuncu sezone izbegne potpuni kolaps na prelazima, iako pravila na papiru ostaju ista.

Da ovo nije samo teorija, već da se počelo primenjivati i u praksi, dokaz je i činjenica da se tokom proteklih prvomajski praznika zbog velikih gužvi na granicama EES nije primenjivao, čime je izbegnuto višesatno zadržavanje putnika.

Suspenzija EES sistema ne znači da će neko imati prednost

Važno je naglasiti da obustava EES sistema ne znači da će neko imati prednost ili prolaz bez čekanja u odnosu na druge. Ne postoji mogućnost da bilo ko preskoči kolonu koja se formira pre same granice, kao što to nije bilo moguće ni ranije.

Suština je u nečemu drugom. Kada se EES ne primenjuje, procedura na samom prelazu se značajno skraćuje. Umesto nekoliko minuta po vozilu, zadržavanje traje svega nekoliko sekundi. Upravo to pravi razliku na nivou cele kolone. Zahvaljujući tome, protok vozila biće brži i stabilniji.

Zato je važno razumeti da obustava EES-a ne ubrzava samo jedne, već omogućava da svi putnici prolaze brže.

Nadležni objašnjavaju da to što je noć, ne znači da će se EES primenjivati. Niko neće gledati na sat, niti koje je doba dana, nego će se posmatrati stanje na granici tako da, ukoliko su i noću velike gužve, sistem se neće koristiti.

Autor: S.M.