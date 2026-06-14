'BUDITE NA OPREZU' RHMZ ŠALJE HITNO UPOZORENJE GRAĐANIMA: Stižu SMS poruke zbog nevremena, očekuju se grad, olujni vetar i pljuskovi

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) pokrenuo je u 16 časova procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekuje na delovima teritorije Srbije.

"Budite na oprezu i pratite informacije nadležnih organa", navedeno je na sajtu RHMZ-a.

RHMZ je takođe upozorio da se jaki konvektivni razvoji sa juga Mađarske premeštaju ka severu Vojvodine, Bačkoj, pa se na ovom području u narednih pola sata očekuju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova.

Tendencija daljeg premeštanja je ka severnom i srednjem Banatu.

RHMZ je prethodno saopštio da se danas posle podne u Vojvodini očekuje obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km/h.

Kasnije u toku večeri očekuje se premeštanje ovog grmljavinskog sistema preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj, dok će se u drugom delu noći ka ponedeljku smanjiti rizik od nepogoda na navedenom području.

Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju večeras u pojedinim delovima Beograda kratkotrajno mogu biti intenzivniji, uz grad i olujni vetar.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, na snazi je u Beogradu, Sremu, Banatu i Bačkoj.

Autor: Marija Radić