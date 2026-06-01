AKTUELNO

Društvo

HITNO UPOZORENJE RHMZ! Snažno nevreme se premešta preko Srbije: Na udaru ovi delovi zemlje, očekuju se GRAD I OLUJNI VETAR!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas hitno upozorenje na grmljavinske nepogode za područje centralne, jugoistočne i istočne Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, jaka konvektivna oblačnost već je pogodila delove zemlje.

"Oblačnost koja na području Šumadije, Rasinskog i Jablaničkog okruga uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, jakim vetrom i lokalnom pojavom sugradice i grada, u naredna dva sata će se premeštati ka Pomoravskom i Nišavskom okrugu, sa tendencijom daljeg premeštanja ka istoku Srbije", upozorava RHMZ.

Upaljen alarm do četvrtka

RHMZ je ranije danas izdao i opšte upozorenje za područje cele Srbije na grmljavinske nepogode koje će trajati sve do četvrtka, 4. juna.

Građanima se savetuje oprez u narednim danima, a nadležni napominju da će se za konkretne lokacije i gradove izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata unapred, u zavisnosti od razvoja situacije na terenu.

Autor: D.S.

#Grad

#Nevreme

#Niš obaveštenja

#Pomoravlje

#RHMZ

#Vremenska prognoza

#grmljavina

#hitno upozorenje

#pljusak

#Šumadija

POVEZANE VESTI

Društvo

Pašće više od 70 litara kiše! Hitno se oglasio RHMZ: Stižu opasne pojave, na udaru ovi delovi Srbije

Društvo

Vreme je opasno! Hitno upozorenje RHMZ: Upaljeni meteoalarmi, ovi delovi Srbije su na udaru!

Društvo

NA SNAZI ALARM ZA CELU SRBIJU! RHMZ izdao upozorenje: Danas grmljavina i olujni vetar, a sutra nam STIŽE JESEN - Temperatura pada na 12 stepeni! (FOTO

Društvo

RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE: Stižu pljuskovi, grad i olujni vetar u ovaj deo Srbije

Društvo

Nevreme u Srbiji se ne smiruje: Stiglo hitno upozorenje RHMZ, OVI delovi zemlje su na udaru

Društvo

Hitno upozorenje RHMZ! Stiže potop, ovi delovi zemlje na najjačem udaru