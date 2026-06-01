HITNO UPOZORENJE RHMZ! Snažno nevreme se premešta preko Srbije: Na udaru ovi delovi zemlje, očekuju se GRAD I OLUJNI VETAR!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas hitno upozorenje na grmljavinske nepogode za područje centralne, jugoistočne i istočne Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, jaka konvektivna oblačnost već je pogodila delove zemlje.

"Oblačnost koja na području Šumadije, Rasinskog i Jablaničkog okruga uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, jakim vetrom i lokalnom pojavom sugradice i grada, u naredna dva sata će se premeštati ka Pomoravskom i Nišavskom okrugu, sa tendencijom daljeg premeštanja ka istoku Srbije", upozorava RHMZ.

Upaljen alarm do četvrtka

RHMZ je ranije danas izdao i opšte upozorenje za područje cele Srbije na grmljavinske nepogode koje će trajati sve do četvrtka, 4. juna.

Građanima se savetuje oprez u narednim danima, a nadležni napominju da će se za konkretne lokacije i gradove izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata unapred, u zavisnosti od razvoja situacije na terenu.

