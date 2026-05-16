NA SNAZI ALARM ZA CELU SRBIJU! RHMZ izdao upozorenje: Danas grmljavina i olujni vetar, a sutra nam STIŽE JESEN - Temperatura pada na 12 stepeni! (FOTO)

Vikend pred nama donosi pravi vremenski rolerkoster! Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na opasne grmljavinske nepogode, krupan grad i olujni vetar koji će danas paralisati veći deo Srbije.

Ipak, pravi šok sledi u nedelju kada nas uz drastičan pad temperature očekuje i potop sa čak 50 litara kiše po kvadratnom metru. RHMZ izdao je upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode.

- Danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana biti izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja, samo će ujutro i delom pre podne na jugoistoku Srbije biti pretežno sunčano.

Južni i jugoistočni vetar u pojačanju, a uveče i tokom noći u skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 18 do 24 stepena. Uveče i tokom noći sa juga i jugozapada kratkotrajno razvedravanje - saopštio je RHMZ.

U nedelju oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom. U oblasti od južnog Banata preko Braničeva, Pomoravlja i planinskih predela istočne Srbije sve do jugoistoka zemlje očekuje se od 20 do 50 mm padavina za 24 h.

- Najviše padavina očekuje se u Vojvodini, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok će na jugu i jugozapadu padavina biti znatno manje.

Duvaće umeren i jak, na udare olujni severozapadni vetar, a maksimalna temperatura u većini mesta biće od 12 do 16 stepeni. U ponedeljak i utorak malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo. Od srede promenljivo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i sa dnevnim temperaturama od 19 do 23, na istoku i do 25 stepeni - navodi RHMZ.

Autor: D.Bošković