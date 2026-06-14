Snažno nevreme stiglo u Srbiju: Grad zabeleo krovove, duva olujni vetar, stiže nam OZBILJAN HAOS

Snažno nevreme zahvatilo je oko 17 sati sever Srbije.

Jak pljusak praćen krupnim gradom pogodio je sela oko Subotice i očekuje se da tokom večeri zahvati veći deo Srbije. Snažne grmljavinske oluje sa obilnim pljuskovima prethodno su pogodile Mađarsku i sever i istok Hrvatske, a ti sistemi premeštaće se prema severu i severozapadu Srbije i na udaru će se prvo naći Vojvodina. Kasnije posle podne i tokom večeri širom severne i severozapadne Srbije očekuju pljuskovi sa grmljavinom, naročito u Vojvodini, Podrinju i Mačvi, a kasnije tokom večeri i na širem području Beograda, na severu Šumadije, u Pomoravlju, u Podunavlju i u Braničevskom okrugu.

U ovim predelima očekuju se jake grmljavinske oluje, a lokalno i grad i olujni vetar. U veoma kratkom vremenskom intervalu moglo bi pasti i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru. Na severu Bačke u noći između nedelje i ponedeljka i u ponedeljak ujutro mogle bi pasti ogromne količine padavina - čak i više od 50 litara kiše.

Autor: Marija Radić