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Srbija na udaru OPASNOG grmljavinskog nevremena: Pripremite se, EVO gde je najkritičnije

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, RHMZ, Tanjug ||

U toku poslepodneva sever Vojvodine zahvatile su snažne grmljavinske oluje iz Mađarske. One se premeštaju u severozapadnoj visinskoj struji i donose snažne pljuskove, jake gromove, olujni vetar i grad.

Do kraja dana ovi snažni grmljavinski procesi premeštaće se preko većeg dela Vojvodine.

U toku večeri grmljavinske oluje mogle bi zahvatiti i Podrinje, Mačvu, šire područje Beograda, sever Šumadije, Pomoravlje, Podunavlje i Braničevski okrug, a tokom noći i centralne delove Srbije.

Lokalno se očekuju grad, jaki gromovi i olujni vetar.

S obzirom na očekivane vremenske (ne)prilke, danas i početkom sledeće sedmice treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Ogroman oprez biće neophodan i u saobraćaju i uslove treba prilagodoti vremenskim uslovima i uslovima na putu.

Foto: PINK

Inače, povodom veoma jakih oluja, HITNO se oglasio RHMZ i započeo slanje SMS upozorenja na opasnost od vremenskih nepogoda.

I dok je sever Vojvodine na udaru opasnih oluja, u predelima južnije i dalje je vedro i veoma toplo, uz temperature do 31-32°C, dok je na severu Vojvodine veoma osvežilo, pa je u Subotici 20°C.

Zlatibor meri 25, Sjenica 24, a Kopaonik 17 stepeni.

Nestabilno vreme potrajaće u Srbiji i početkom sedmice pred nama, a stabilizacija vremena i povratak leta očekuje se od srede.

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Autor: Marija Radić

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