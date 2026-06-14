UŽIVO! RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE! APOKALIPTIČAN PRIZOR I NAD BEOGRADOM: Grad tuče na sve strane, poplavljene ulice - evo kakva je noć pred nama (VIDEO)

Snažno nevreme, koje je ranije tokom dana najavljivano, stiglo je u Srbiju. Jak i intenzivan pljusak praćen krupnim gradom zahvatio je prvo područja oko Subotice, da bi se potom nevreme proširilo na veći deo Vojvodine.

Prema najavi RHMZ, do kraja dana u severnim, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama: gradom i olujnim vetrom.

I na području Beograda u toku večeri pljuskovi sa grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, najavio je RHMZ.

Najnovije upozorenje

RHMZ je izdao najnovije upozorenje za područje Srema, juga Bačke i Banata na jako grmljavinsko nevreme.

Jaka konvektivna oblačnost uslovlјavaće i u narednih sat dva vremena u Sremu, na jugu Bačke i Banata intenzivne plјuskove sa grmlјavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni jakih plјuskova, upozorio je RHMZ.

Crni oblaci nad Beogradom

Uoči nevremena koje je najavljeno u Beogradu tokom večeri, može se videti gotovo crno nebo.

Nevreme ide ka Beogradu

Dok se nevreme kreće ka Beogradu, na mrežama se pojavljuju novi snimci crnih oblaka.

U Inđiji i Novoj Pazovi zabeleženi su prizori olujnih oblaka koji se ne viđaju svaki dan.

Automobili zaglavljeni u tunelu usred oluje u Novom SaduVozila su usled jakog nevremena stajala u tunelu iz pravca Sremske strane prema gradu, zbog čega su formirane gužve.

Nevreme izazvalo haos u Subotici

U samoj Subotici pojedine ulice našle su se pod vodom nakon jačeg pljuska.

Strašan prizor na nebu iznad Silbaša pre nevremena

Na Instagramu je objavljen niz fotografija pre i tokom nevremena u pojedinim mestima u Srbiji, a prizor iz Silbaša posebno je zastrašujuć.

Autor: Pink.rs