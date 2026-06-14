Snažno nevreme, koje je ranije tokom dana najavljivano, stiglo je u Srbiju. Jak i intenzivan pljusak praćen krupnim gradom zahvatio je prvo područja oko Subotice, da bi se potom nevreme proširilo na veći deo Vojvodine.
Prema najavi RHMZ, do kraja dana u severnim, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama: gradom i olujnim vetrom.
I na području Beograda u toku večeri pljuskovi sa grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, najavio je RHMZ.
Najnovije upozorenje
RHMZ je izdao najnovije upozorenje za područje Srema, juga Bačke i Banata na jako grmljavinsko nevreme.
Jaka konvektivna oblačnost uslovlјavaće i u narednih sat dva vremena u Sremu, na jugu Bačke i Banata intenzivne plјuskove sa grmlјavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni jakih plјuskova, upozorio je RHMZ.
Crni oblaci nad Beogradom
Uoči nevremena koje je najavljeno u Beogradu tokom večeri, može se videti gotovo crno nebo.
Nevreme ide ka Beogradu
Dok se nevreme kreće ka Beogradu, na mrežama se pojavljuju novi snimci crnih oblaka.
U Inđiji i Novoj Pazovi zabeleženi su prizori olujnih oblaka koji se ne viđaju svaki dan.
Automobili zaglavljeni u tunelu usred oluje u Novom SaduVozila su usled jakog nevremena stajala u tunelu iz pravca Sremske strane prema gradu, zbog čega su formirane gužve.
Nevreme izazvalo haos u Subotici
U samoj Subotici pojedine ulice našle su se pod vodom nakon jačeg pljuska.
Strašan prizor na nebu iznad Silbaša pre nevremena
Na Instagramu je objavljen niz fotografija pre i tokom nevremena u pojedinim mestima u Srbiji, a prizor iz Silbaša posebno je zastrašujuć.
Autor: Pink.rs