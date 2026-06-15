Majstor upozorava sve koji kreću na more: Zbog ove greške guma puca na auto-putu, a jedna stvar je ključna pred dug put!

Pred sezonu godišnjih odmora, automehaničari upozoravaju vozače da obavezno provere kočnice, ulje, gume i ostale ključne delove vozila kako bi putovanje bilo bezbedno.

Počinje sezona godišnjih odmora, a mnogi vozači narednih dana krenuće na put dug po nekoliko stotina, pa i hiljada kilometara. Da bi putovanje prošlo bezbedno i bez neprijatnih iznenađenja, stručnjaci savetuju da se automobilpre polaska obavezno pregleda.

U jednoj čačanskoj automehaničarskoj radnji već od ranog jutra bilo je vozača koji se spremaju za put. Među njima je i Mirko Starčević koji uskoro sa porodicom kreće na letovanje u Grčku.

– Pošto krećemo na put i letovanje, došli smo na preventivni servis. Auto je održavan, ali za svaki slučaj treba pregledati trap, kočnice, ulje, rashladnu tečnost, klimu, gume i pritisak u gumama. To je, po meni, najbezbednije pred putovanje – rekao je za RINU Mirko.

Kako ističe, cena usluge jeste važna, ali nije presudna kada je u pitanju sigurnost na putu.

– Najvažnije je da majstor bude stručan i da posao uradi kako treba, da ne bismo imali problem negde usput. Sve ostalo je manje bitno – dodaje Starčević.

Automehaničar Željko Damljanović kaže da se pred duži put najpre moraju proveriti osnovne stvari, jer se upravo na njima najčešće prave greške.

– Najbitnije je proveriti ulje u motoru, antifriz, kočiono ulje, stanje trapa i kočnica. Kod novijih automobila često nema klasičnog merača za ulje, već se nivo proverava digitalno. Ukoliko je automobil prešao više od 10.000 kilometara od poslednjeg servisa, preporuka je da se uradi mali servis pre polaska na put – kaže Damljanović.

Posebnu pažnju, dodaje, treba obratiti na gume, jer su one jedan od ključnih faktora bezbednosti na auto-putu.

– Važno je da gume nisu stare, da nisu prešle previše kilometara i da budu letnje. Ukoliko je guma loša, pri većim brzinama, naročito na auto-putu, može doći i do pucanja gume. Treba proveriti i pritisak u gumama, diskove, pločice, stabilizatore i ramena – naglašava ovaj automehaničar.

Prema njegovim rečima, vozači su poslednjih godina sve odgovorniji i sve češće dolaze na preventivne preglede pre odlaska na odmor.

– Ovim poslom se bavim 15 godina i mogu da kažem da ljudi sve više vode računa. Vole da im automobil bude bezbedan, dolaze na vreme na servise i održavaju vozila – zaključuje Damljanović.



Autor: Jovana Nerić