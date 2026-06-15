NEGDE KIŠA, NEGDE PRAVO LETNJE VREME! Pljuskovi u nekoliko oblasti, temperatura do 30 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 stepeni.

Na jugozapadu zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, kao i uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na jugu i istoku zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme.

Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, dok će na jugu zemlje biti umeren do jak jugozapadni vetar.

Najniža temperatura kretaće se od 10 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 22 stepena na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Beogradu se ujutru očekuje prestanak kiše, dok će tokom dana biti umereno oblačno i hladnije. Pre podne i sredinom dana očekuju se sunčani intervali, a kasnije posle podne i uveče ponovo kiša.

Duvaće slab do umeren severni vetar.

Najniža temperatura biće oko 16 stepeni, a najviša dnevna oko 22 stepena.

Prema izgledima za narednih sedam dana, očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme, a samo će u brdsko-planinskim predelima južne Srbije u poslepodnevnim satima biti nestabilno, uz kratkotrajne pljuskove i grmljavinu.

U drugom delu sedmice biće veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni.

Autor: Jovana Nerić