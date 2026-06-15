MUP POKREĆE SEDMODNEVNU AKCIJU NA SRPSKIM PUTEVIMA: U 34 evropske zemlje kontrola pijanih i drogiranih vozača - u Srbiji 22.000 isključenih za pet meseci!

U Srbiji je tokom prethodne nedelje zabeleženo čak 688 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri osobe izgubile život, dok je 343 povređeno.

Kao odgovor na zabrinjavajuću statistiku, saobraćajna policija od danas pokreće opsežnu sedmodnevnu akciju provere vozača.Od danas u Srbiji počinje međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, fokusirana na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Ova akcija trajaće sedam dana i sprovodi se istovremeno u 34 zemlje članice ROADPOL-a (mreže saobraćajnih policija Evrope).

Iz Uprave saobraćajne policije najavljuju da će na teren biti izvučeni svi raspoloživi resursi:

„Saobraćajna policija će u kontroli angažovati sve raspoložive resurse, uređaje i opremu u cilju zaštite života na našim putevima“, poručuju iz MUP-a.

Alarmantna statistika za prvih pet meseci

Da je situacija na srpskim drumovima kritična, pokazuju i zvanični podaci za prvi deo ove godine. Saobraćajna policija je u prvih pet meseci iz saobraćaja isključila više od 22.000 vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Posebno zabrinjavaju sledeći podaci:

- Preko 3.000 vozača zadržano je u stanici jer su zatečeni za volanom sa više od 1,2 promila alkohola u organizmu (teška i potpuna alkoholisanost).

- Više od 1.000 vozača isključeno je zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Apel Ministarstva unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je oštar apel svim građanima da budu odgovorni prema sebi i drugima. MUP poziva vozače da ni po koju cenu ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol ili narkotike, te da svojim ponašanjem direktno doprinesu očuvanju bezbednosti na putevima.

„Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju“, zaključuje se u saopštenju.



Autor: Jovana Nerić