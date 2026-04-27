Tri osobe lakše povređene u udesima na teritoriji Zrenjanina

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirano je ukupno pet saobraćajnih nezgoda u kojima su tri osobe lakše povređene.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 417 prekršaja, a iz saobraćaja su isključena dvojica vozača koja su vozila pod dejstvom alkohola i jedan pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Policija je na području Zrenjanina zadržala tridesetčetvorogodišnjeg vozača „audija“ koji je vozio sa 2,12 promila alkohola u organizmu, a na području Sečnja dvadesettrogodišnjeg vozača automobila „BMV“ sa 1,28 promila alkohola. Na području Nove Crnje zadržan je dvadesettrogodišnji vozač „folksvagena“ koji je upravljao vozilom pod dejstvom kanabisa. Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

