GUŽVE NA GRANICAMA ZA TERETNJAKE: Na izlazu iz Srbije čekaju i do pet sati

Na pojedinim graničnim prelazima na izlazu iz Srbije teretna motorna vozila jutros čekaju i do pet sati, dok na putničkim terminalima nema zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije u 5:15 časova, najduže zadržavanje je na graničnom prelazu Šid, gde teretna vozila čekaju pet sati, dok se na prelazu Batrovci čeka četiri sata.

Na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavanje za teretna vozila je tri sata, na Horgošu oko dva i po sata, a na Kelebiji i Bezdanu po dva sata, takođe na izlazu iz Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Prema podacima JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: Marija Radić