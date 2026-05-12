Gužve za kamione na izlazu iz Srbije, na Batrovcima zadržavanje šest sati

Izvor: Tanjug, Foto: Pink.rs

Na pojedinim graničnim prelazima na izlazu iz Srbije teretna vozila čekaju više sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Prema podacima Uprave granične policije, najduže zadržavanje je na graničnom prelazu Batrovci, gde kamioni čekaju šest sati na izlazu iz zemlje.

Na prelazu Šid teretanjaci čekaju oko četiri sata, a na prelazu Bezdan, takođe na izlaznom terminalu zadržavanje za teretna vozila je tri sata.

Na Sremskoj Rači i Kelebiji zadržavanje za kamione je oko sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Kako se navodi u saopštenju AMSS, prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: D.Bošković

