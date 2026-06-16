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Nestao Nemanja iz Kragujevca: Brat moli za POMOĆ: Od sinoć ne znam za sebe, otišao je autom i...

Izvor: Kurir, Foto: Foto: Instagram Printscreen ||

Nemanja Luković (38) iz Kragujevca nestao je u noći između 14. i 15. juna, potvrdio je za Kurir brat nestalog mladića.

Kako kaže, Nemanja je otišao automobilom marke "renault megane", bele boje, kragujevačkih registarskih oznaka i od tada nije viđen.

“Roditelji su potreseni, ja od sinoć ne znam za sebe i teško mi je da pričam. Ništa nije ukazivalo na to da će tek tako otići. Upravo se vraćam iz policije, prošlo je 24 časa i dalje nemamo vesti o njemu. On je razveden, njegova deca žive sa suprugom, a on zajedno sa nama u kući. Molim sve ljude ukoliko imaju neku informaciju, da nam se jave. Svaki novi podatak u ovom trenutku može biti koristan za istragu”, brat nestalog.

Porodica i prijatelji uputili su hitan apel javnosti kako bi što pre bio pronađen.

Ukoliko imate bilo kakvu informaciju obavestite policiju.

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Autor: Pink.rs

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