OVO SU REŠENJA TESTA IZ MATEMATIKE: Đaci slažu se – lakše od srpskog, ali su čokolada i jednačine 'zadale glavobolju'

Budući srednjoškolci širom Srbije danas su uspešno završili polaganje testa iz matematike, drugog dana ovogodišnje male mature. Iako su utisci đaka mahom optimistični, a većina se slaže da je test iz matematike bio lakši od jučerašnjeg testa iz maternjeg jezika, poslednji zadaci na testu zahtevali su ozbiljno razmišljanje.

"Laki" početak, izazovan kraj

Prema rečima učenika, testom je dominiralo računanje i procenti, dok je geometrije bilo znatno manje. Prvi zadaci, posebno oni pod brojevima 1, 2, 3 i 8, nisu predstavljali problem, a đaci prepričavaju da su se odnosili na svakodnevne situacije poput kupovine jabuka ili deljenja cene laptopa na rate.

Ipak, kako se test bližio kraju, izazovi su postajali veći:

Zadaci 18 i 19: Ocenjeni su kao znatno teži od ostatka testa. U 18. zadatku đaci su se susreli sa jednačinom sa dve nepoznate, dok je 19. zadatak tražio izračunavanje visine i dela kruga.

Zadatak 14: Zahtevao je poznavanje formule za površinu kupe.

Zadatak 20: Mišljenja su ovde bila podeljena – dok su ga neki videli kao najteži, drugi su ga smatrali lakšim u odnosu na prethodna dva.

Čokolada i proporcije namučile novosadske đake

U Novom Sadu, učenici su kao poseban izazov izdvojili zadatak sa proporcijom, koji je uključivao promenu cene čokolade. Kako je jedan učenik objasnio, zadatak je glasio: "100 grama čokolade košta 200 dinara, a posle se promenila cena i 80 grama čokolade košta 200 dinara. Pitanje je bilo koliko je poskupeo 1 gram čokolade".

Takođe, kao jedan od težih zadataka spominje se i onaj gde je trebalo izračunati troškove ekskurzije, dok je formula za kružni isečak mnogima zadala "glavobolju".

Sutra izborni predmet

Nakon matematike, osmake sutra, u sredu 17. juna, očekuje poslednji test na trodnevnom ispitu – izabrani predmet (geografija, biologija, istorija, hemija ili fizika). Podsećamo, testovi traju od 9 do 11 sati, a rešenja će biti dostupna ubrzo nakon 12 časova.

Nakon sutrašnjeg testa, učenike očekuje sledeći kalendar aktivnosti:

19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita

22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata

23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja

29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama

Rešenja testa možete pogledati na sajtu Kurira i na OVOM LINKU.

Autor: D.S.