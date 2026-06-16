MALI MATURANTI DANAS POLAŽU MATEMATIKU: Sutra ih čeka poslednji ispit – Ovo nikako ne smeju da zaborave

Mali maturanti danas polažu test iz matematike, drugi od tri ispita završnog ispita za osmake. Nakon jučerašnjeg testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra ih očekuje izborni predmet, a potom sledi objava rezultata i upis u srednje škole.

Osmaci danas, 16. juna, matematiku polažu u periodu od 9.00 do 11.00 časova, dok će 17. juna polagati test iz izbornog predmeta koji su odabrali – iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije.

Završni ispit za učenike osmog razreda sprovodi se po strogo definisanim procedurama koje obuhvataju bezbednu distribuciju, čuvanje i kontrolu testova, kao i jedinstvena pravila polaganja koja važe na teritoriji cele Srbije.

Šta ako je učenik opravdano sprečen da dođe?

Učenici su dužni da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8.30 časova, a đak koji zakasni može pristupiti ispitu najkasnije do 9.30 časova, uz odobrenje direktora škole, ali bez produženja vremena za rad. Završni ispit polažu svi učenici koji završavaju osmi razred, kao i odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih.

Za učenike na dužem kućnom ili bolničkom lečenju predviđeno je polaganje u kućnim, odnosno bolničkim uslovima, uz posebne mere kontrole, uključujući zapečaćene koverte i video-snimanje otvaranja testova. Izuzetno, učenici koji iz opravdanih razloga ne pristupe polaganju završnog ispita u junskom roku, mogu obaviti završni ispit u avgustovskom roku. U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja završnog ispita.

Preliminarni rezultati 19. juna

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi.

Kako je navedeno na sajtu "Moja srednja škola", konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga sledi upis.

Za upis u srednju školu vrednuje se uspeh iz osnovne škole – šesti, sedmi i osmi razred i uspeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova.

Koliko je mesta slobodno u srednjim školama?

Prema Planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka.

U gimnazijama ima oko 17.000 slobodnih mesta, od čega je u specijalizovanim odeljenjima gimnazije planirano blizu 3.000 mesta. Četvorogodišnje srednje stručne škole imaju 40.000 slobodnih mesta, a u muzičkim, baletskim i likovnim školama ima ukupno 1.770 mesta.

Broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je oko 14.000, dok je više od 800 mesta u školama u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Za učenike koji žele da se obrazuju po dualnom modelu obrazovanja slobodno je nešto više od 3.000 mesta.

Autor: D.S.