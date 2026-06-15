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PRVI DAN MALE MATURE JE GOTOV: Stigla su rešenja, proverite odmah kako ste uradili srpski!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, Foto/Ministarstvo prosvete ||

Dragi osmaci, prvi dan završnog ispita je gotov! Veliki teret je pao sa leđa, a sada je trenutak da proverite kako ste uradili test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.

Kako do rezultata?

Ne morate da čekate – zvanična rešenja testa možete odmah pogledati na sajtu Kurira.

Kliknite na [OVOM LINKU] kako biste videli sva rešenja i bili sigurni u svoje odgovore.

Šta vas dalje čeka?

Sada kada je prva trećina ispita iza vas, važno je da se fokusirate na naredne korake:

Sutra, 16. juna, od 9 do 11 časova, očekuje vas test iz matematike.

U sredu, 17. juna, u istom terminu, polažete izabrani predmet – geografiju, biologiju, istoriju, hemiju ili fiziku.

Preliminarne rezultate očekujemo 19. juna, kada će biti i prijem prigovora, dok će konačni rezultati završnog ispita biti objavljeni 22. juna. Iskoristite ostatak dana da se odmorite i pripremite za matematiku – najteže je prošlo!

Autor: D.S.

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