PRVI DAN MALE MATURE JE GOTOV: Stigla su rešenja, proverite odmah kako ste uradili srpski!

Dragi osmaci, prvi dan završnog ispita je gotov! Veliki teret je pao sa leđa, a sada je trenutak da proverite kako ste uradili test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.
15. јун 2026.
Kako do rezultata?
Ne morate da čekate – zvanična rešenja testa možete odmah pogledati na sajtu Kurira.
Kliknite na [OVOM LINKU] kako biste videli sva rešenja i bili sigurni u svoje odgovore.
Šta vas dalje čeka?
Sada kada je prva trećina ispita iza vas, važno je da se fokusirate na naredne korake:
Sutra, 16. juna, od 9 do 11 časova, očekuje vas test iz matematike.
U sredu, 17. juna, u istom terminu, polažete izabrani predmet – geografiju, biologiju, istoriju, hemiju ili fiziku.
Preliminarne rezultate očekujemo 19. juna, kada će biti i prijem prigovora, dok će konačni rezultati završnog ispita biti objavljeni 22. juna. Iskoristite ostatak dana da se odmorite i pripremite za matematiku – najteže je prošlo!
Autor: D.S.