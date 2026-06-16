SRBIJO, BUDI HUMANA: Mala Nina bije najvažniju bitku, potrebna nam je pomoć svih nas!

Devetogodišnja Nina Blanuša od svog rođenja vodi tešku i hrabru borbu za svaki novi dan. Ova devojčica, kojoj je od najranijeg detinjstva dijagnostikovana cerebralna paraliza i epilepsija, ne može da sedi, hoda, niti da samostalno obavlja osnovne životne funkcije. Ipak, uz našu pomoć, njena svakodnevica može postati mnogo lakša.

Svaki dan je nova borba

Nina je rođena kao zdrava beba, ali su komplikacije pri porođaju i teško gušenje ostavili trajne posledice. Od petog meseca bori se sa epileptičnim napadima, a njene dijagnoze – spastična kvadripareza, globalno kašnjenje u razvoju i teška skolioza – zahtevaju celodnevnu brigu roditelja i intenzivnu medicinsku podršku.

Kako možemo pomoći Nini?

Kako bi napredovala, Nini su neophodni kontinuirani fizikalni i logopedsko-defektološki tretmani, neurostimulacije, osteopatske terapije, kao i specijalizovana ortopedska pomagala i kolica.

Humanitarnoj fondaciji „Budi human – Aleksandar Šapić“ potrebno je da prikupi preko 4,2 miliona dinara za njeno lečenje.

KAKO DA DONIRATE:

SMS PORUKA: Pošaljite 1685 na broj 3030.

ONLINE UPLATA: Putem platforme Budi human (potražite profil Nine Blanuše).

UPLATA NA RAČUN: Instrukcije za uplatu možete pronaći na sajtu fondacije.

Kada su u pitanju deca koja se bore sa ovakvim izazovima, svaka pomoć je dragocena. Podelimo ovaj apel, ujedinimo se i pokažimo još jednom kolika je snaga naše solidarnosti.

Za Ninin osmeh i bolje sutra – budimo humani!

Autor: D.S.