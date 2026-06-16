LOZNICA OBELEŽILA DAN GRADA U GODINI JUBILEJA: 160 godina od dobijanja statusa varoši i dve decenije od sticanja statusa grada

Loznica je obeležila Dan grada u godini jubileja, kada se navršava 160 godina od dobijanja statusa varoši i nepune dve decenije od sticanja statusa grada.

Na svečanoj akademiji uručena su priznanja ovogodišnjim laureatima koji pokazuju da se ugled jednog grada gradi na više načina – na terenu, u učionici, na sceni, u nauci, privredi i sportu, ali i u trenucima kada su znanje, brzina i hrabrost najpotrebniji.

– Danas je Loznica grad koji se razvija, gradi i povezuje. Grad koji veruje da se napredak ne meri samo novim objektima i investicijama, već i kvalitetom života svojih ljudi, mogućnostima koje pruža mladima i sposobnošću da stvara partnerstva koja donose dugoročnu korist čitavoj zajednici.

Ono što je u Loznici pokrenuto i ostvareno rezultat je podrške Republike Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, koja je omogućila da ti projekti budu završeni i dovedeni do kraja – poručila je na svečanoj akademiji gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.

Prisutnima se obratila i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović.

– Istorija ovog grada je veličanstvena hronika borbe za slobodu, hronika velike stvaralačke snage koja je iznedrila umove koji su zadužili čitavo čovečanstvo – poručila je u svom obraćanju ministarka Paunović.

Završena je brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, Zdravstveni centar je modernizovan, a nezaustavljivi talas modernizacije udahnuo je novi život u sportsku i turističku infrastrukturu.

- Izgradnjom velelepnog stadiona Lagator, po najvišim UEFA standardima, Loznica se upisala na mapu evropskih sportskih centara, dok su obnova Banje Koviljače i ulaganja u etno-kompleks Tršić podigli turističke potencijale ovog kraja.

Izgrađeni su novi vrtići, rekonstruisane škole, uređeni trgovi i saobraćajnice, što svedoči o sredini koja nezadrživo grabi napred.

Sve što je urađeno u proteklih 14 godina predstavlja čvrst temelj za generacije koje dolaze, istakla je generalna sekretarka predsednika Republike Suzana Paunović.

Autor: D.B.