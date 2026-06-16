Čak 30 Srba umrlo u Grčkoj prošlo leto, a sad već 2 smrti! Ovo su kobni potezi, a evo šta nam spasava glavu!

Smrtni slučajevi su uglavnom posledica infarkta ili moždanog udara, u poslednjih dvadesetak dana preminule su dve državljanke Srbije od 77 i 74 godine, a treća stara 62 godine posle šloga i srčanog udara smeštena u bolnicu

Letnja sezona još se nije ni zahuktala, a u Grčkoj su već zabeležene dve smrti srpskih državljana, dok je jedna turistkinja jedva preživela moždani udar na plaži.

S obzirom na to da je prošlog leta, za manje od dva meseca, najmanje 30 Srba umrlo tokom godišnjeg odmora u toj zemlji, i to uglavnom zbog srčanih problema - stručnjaci savetuju poseban oprez starijima!

Na plaži u Haniotiju na Halkidikiju krajem maja preminula je 77-godišnja državljanka Srbije. Pozlilo joj je tokom kupanja, a iz mora je izvučena bez svesti. Uprkos naporima lekara, nije joj bilo spasa.

Nova tragedija dogodila se 10. juna u mestu Perea, nadomak Soluna, gde se utopila 74-godišnja Srpkinja. Njeno telo primetili su kupači u plićaku i izvukli ga na obalu, nakon čega su obavešteni obalska straža i Hitna pomoć. Iako su lekari odmah započeli reanimaciju i ženu hitno prevezli u bolnicu u Solunu, mogli su samo da konstatuju smrt.

Samo nekoliko dana kasnije prava drama odigrala se na plaži u Leptokariji, gde je 62-godišnja turistkinja iz Aranđelovcadoživela moždani udar, a potom i srčani zastoj. Zahvaljujući brzoj reakciji lekara i prisutnih građana, žena je reanimirana i hitno prebačena u bolnicu.

Da ovakvi slučajevi nisu izolovani, pokazuje i prošlogodišnja statistika. Prema podacima Generalnog konzulata Srbije u Solunu i naše ambasade u Atini, od 1. juna do sredine avgusta prošle godine u Grčkoj je umrlo najmanje 30 naših državljana.



Mnogi su izgubili život usled infarkta, moždanog udara i drugih komplikacija koje visoke temperature mogu da izazovu ili dodatno pogoršaju kod osoba s hroničnim oboljenjima.

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić za Kurir kaže da godine same po sebi nisu prepreka za putovanje, ali da je neophodan dodatni oprez.



- Same godine nisu presudne. Ima ljudi u poznim godinama koji su potpuno vitalni, dok pojedine osobe srednjih godina već imaju ozbiljne zdravstvene probleme. More može da bude veoma korisno i prijatno, ali treba imati u vidu da promena klime predstavlja određeni stres za organizam, posebno za ljude s hroničnim oboljenjima - objašnjava dr Šehić.

Autor: D.B.