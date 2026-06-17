'NISAM SMEO DA STANEM' Srbin krenuo na more, pa doživeo pravu DRAMU čim je prešao granicu - Upozorenje za SVE TURISTE koji idu u Grčku

Odlazak na letovanje u Grčku za jednog državljanina Srbije pretvorio se u neprijatno iskustvo koje mu je, kako kaže, ostalo urezano u sećanje i nekoliko dana nakon događaja.

Na putu ka Solunu, nedugo nakon prelaska graničnog prelaza Evzoni, našao se u situaciji koja ga je navela da posumnja da je bio meta moguće prevare.

Kako je ispričao na društvenoj mreži Redit, vozio je deonicom autoputa na kojoj se uključuju lokalni putevi, brzinom između 60 i 70 kilometara na čas. U jednom trenutku primetio je automobil zaustavljen u zaustavnoj traci, iz kog mu je jedan muškarac davao znakove da stane.

- Dok sam prolazio pored njih, čovek mi je mahao kroz prozor da se zaustavim. Setio sam se raznih priča o sličnim situacijama i odlučio da ne reagujem. Nastavio sam dalje i ubrzao – napisao je.

Međutim, tu se priča nije završila. Prema njegovim rečima, automobil iz kog su mu signalizirali da stane ubrzo je krenuo za njim.

- Vozili su veoma agresivno, stalno blicali i držali se tik iza mene. Pratili su me desetak kilometara, možda i više. U vozilu su bila dvojica muškaraca, a sve to me je dodatno uverilo da nisam pogrešio što nisam stao – naveo je.

Nakon dužeg vremena, vozilo koje ga je pratilo odustalo je i udaljilo se, ali je vozač ostao zbunjen zbog celokupne situacije.

- Ne verujem da su pokušavali da mi ukažu na kvar, jer je čovek počeo da maše još dok sam bio iza njihovog automobila. Kasnije sam proverio vozilo i sve je bilo u redu. Da im je zaista bila potrebna pomoć, verovatno ne bi krenuli za mnom i pratili me kilometrima – napisao je.

Njegova objava izazvala je brojne komentare korisnika, od kojih su mnogi ocenili da je verovatno reč o pokušaju prevare. Neki su podelili i slična iskustva, navodeći da su pojedini vozači bili zaustavljani pod izgovorom navodnog kvara na automobilu, nakon čega su ih nepoznate osobe nagovarale da posete određene radionice.

Većina komentatora složila se da je u takvim situacijama najbezbednije ne zaustavljati se na usamljenim deonicama puta, već nastaviti vožnju do prve benzinske pumpe, odmorišta ili drugog prometnog mesta.

Iako se ovaj slučaj završio bez posledica, priča srpskog vozača poslužila je kao upozorenje mnogima koji se ovih dana upućuju ka grčkim letovalištima.

Autor: Iva Besarabić