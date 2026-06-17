ZAVRŠENA MALA MATURA! Ovo su rešenja testova iz izbornih predmeta: Proverite kako ste uradili

Učenici osmog razreda svih osnovnih škola u Srbiji danas su na poslednjem danu završnog ispitapolagali test iz jednog od pet predmeta koji su prethodno izabrali - biologiju, istoriju, hemiju, fiziku ili geografiju.

Testiranje je počelo u devet sati, a završilo se u 11 časova.

Rešenja su objavljena na OVOM LINKU.

Podsetimo, u istom termicu osmaci su u ponedeljak i juče polagali test iz srpskog odnosno maternjeg jezika i matematike. Ocenili su da je matematika bila lakša od srpskog te se nadaju da će tu imati više bodova.

Važni datumi

- 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita

- 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita

- 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

- 23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja

- 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja

- 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama

- od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu

- 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

- 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug

- 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

- 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)

- od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole

- 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga

Autor: Iva Besarabić