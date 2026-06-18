HAOS NA IZLAZU IZ SRBIJE! Nepregledne kolone vozila se formiraju, ČEKA SE SATIMA

Prema informacijama Uprave granične Policije dobijenim u 5.15 časova teretna motorna vozila na graničnim prelazima čekaju do 240 minuta, saopštio je danas Auto moto savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične Policije dobijenim u 5.15 časova teretna motorna vozila na graničnim prelazima čekaju do 240 minuta, saopštio je danas Auto moto savez Srbije.

Najviše se čeka na izlazu iz Srbije na prelazu Šid - 240 minuta, na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja su 180 minuta, na Bezdanu 120, dok se na prelazu Sremska Rača čeka 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji.

AMSS podseća da početak letnje turističke sezone donosi i pojačan saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima, što sa sobom donosi sve veći broj vozila na autoputevima, i na prilazima graničnim prelazima, a očekuje se i da će intenzitet saobraćaja tokom narednih dana dodatno rasti zbog početka godišnjih odmora i tranzita putnika ka turističkim destinacijama.

Autor: Jovana Nerić