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Starešina manastira Hilandar posetio Hram Svete Petke u KPZ u Sremskoj Mitrovici

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Starešina manastira Hilandar Metodije posetio je Hram Svete Petke u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, gde su u toku radovi na renoviranju i oslikavanju, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Metodije je učestvovao na stručnom skupu „Naučni i crkveni pogledi na darovitost“, koji su organizovali Eparhija sremska, uprava zavoda Sremska Mitrovica i Gradska uprava i izrazio zadovoljstvo zbog toga što se obnavlja taj hram.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić je ukazao da svaki kazneno-popravni zavod u Srbiji danas ima prostor namenjen isključivo za verske obrede lica lišenih slobode svih veroispovesti.

Foto: Privatna arhiva

Hram u KPZ Sremska Mitrovica od 1904. godine služio je za praktikovanje verskih obreda do 1945. kada su zvonik, ikonostas, orgulje hrama uništeni, a objekat pretvoren u bioskopsko-pozorišnu salu.

Autor: Pink.rs

#Hram Svete Petke

#kpz sremska mitrovica

#manastir Hilandar

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