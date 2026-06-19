DVA KLJUČNA DATUMA PRED MALIM MATURANTIMA Nema kraja neizvesnosti! A od onog što sledi u utorak i sredu zavisi tok daljeg školovanja

Čini se da su najvažniji dani malih maturanata prošli, i jesu što se tiče učenja, ali neizvesnosti nije kraj. Sve do 1. jula osmaci i njihovi roditelji neće moći da se skroz opuste, jer slede dva ključna datuma - prvo popunjavanje liste želja, što je veoma bitan korak kome treba pristupiti strateški, a zatim i konačno raspoređivanje po srednjim školama, a na osnovu popunjene liste želja, što će se desiti 29. juna.

Podsetimo, mali maturanti polagali su 15, 16. i 17. juna tri testa male mature: Srpski jezik i književnost, odnosno maternji jezik i književnost, matematiku i jedan od pet predmeta koje su mogli da biraju sa liste nastavnih predmeta iz prirodnih i društvenih nauka: biologija, geografija, istorija, fizika i hemija.

Učenici osmih razreda polagali su 15, 16. i 17. juna testove male mature.

Učenici osmih razreda polagali su 15, 16. i 17. juna testove male mature.

Šta sledi u petak i subotu

U četvrtak su, dan ranije nego što je to predviđeno kalendarom upisa u srednje škole, na portalu Moja srednja škola objavljeni i preliminarni rezultati završnog ispita, tako da osmaci mogu da saznaju koliko su bodova osvojili i da u petak, 19 juna, ukoliko smatraju da su iz nekog razloga oštećeni, ulože prigovor.

Ukoliko učenici imaju primedbe na broj bodova, moći će elektronski ili neposredno u školi da ulože prigovore prvostepenoj, a zatim i drugostepenoj komisiji. Nakon što se reše sve eventualne žalbe, konačni rezultati male mature biće objavljeni u ponedeljak, 22. juna do 8 sati ujutru.

Detaljna satnica

19. 6. 2026. godine, 8:00-15:00 - Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)

19. 6. 2026. godine, posle 16:00 i 20. 6. 2026. godine, do 8:00 - Dostavljanje odgovora prvostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)

20. 6. 2026. godine, 08:00-15:00 - Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi - za drugostepenu komisiju

20. 6. 2026. godine, posle 16:00 - Dostavljanje odgovora drugostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)

20. 6. 2026. godine, od 10:00 - Provera sklonosti za upis učenika u 7. razred za program osnovnog obrazovanja učenika obdarenih za matematiku

Ponedeljak - dan za konačne rezultate

22. 6. 2026. godine, do 08:00 - Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

A onda ključni momenat - popunjavanje liste želja

Sledeće nedelje, maturante čeka novi "Dan D" - popunjavanje i predaja liste opredeljenja (želja). Ovaj presudni korak obavljaće se od utorka, 23. juna u 8 ujutru, do srede, 24. juna u 15 časova.

Liste se mogu popuniti elektronskim putem ili neposredno dolaskom u osnovnu školu. U ovom delu procesa koncentracija je najvažnija, jer je samo jedna greška u koracima dovoljna da učenik ne upiše željenu srednju školu.

Od presudne je važnosti listu želja popuniti racinoalno, a na sledećem linku pročitajte kojih je to 10 ključnih smernica za popunjavanje liste želja.

Svi važni datumi za male maturante, detaljno

Polaganje završnog ispita je samo prvi deo posla na putu ka upisu u željenu srednju školu, a ovo su ostali važni datumi:

1. Prigovori na preliminarne rezultate

Svi oni koji imaju primedbe na broj bodova mogu sutra (petak, 19. jun) od 8 do 15 časova uložiti prigovor na preliminarne rezultate male mature u elektronskoj formi ili neposredno u školi.

Dostavljanje odgovora prvostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita obaviće se takođe sutra od 16 sati, pa do 8 sati u subotu 20. juna



U subotu, 20. juna od 8 do 15 časova prema kalendaru aktivnosti u toku je prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi - za drugostepenu komisiju.

Takođe u subotu, ali posle 16 časova omogućeno dostavljanje odgovora drugostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi).

2. Konačni rezultati male mature

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita, odnosno male mature biće u ponedeljak 22. juna do 8 sati ujutru. Istog dana obavlja se upis u muzičke i baletske škole.

3. Popunjavanje liste želja

Popunjavanje liste želja obavlja se elektronskim putem i neposredno, dolaskom u školu, tokom celog utorka (23. jun) od 8 ujutru pa do srede (24. jun) do 15 časova.

4. Provera liste želja

Provera tačnosti liste (želja) od strane učenika u osnovnim školama elektronskim putem i neposredno u školi odvijaće se u četvrtak (25. juna).

5. Prigovor na liste želja

Istog dana (25. jun) odvija se prijem prigovora učenika na izražene liste želja i unose se ispravke neposredno u školi.

6. Konačna lista želja

Objavljivanje konačne liste želja učenika biće u petka (26. juna) kada je moguća i njena provera na zvaničnom sajtu.

7. Konačni rezultati raspodele po školama

Ključni dan za buduće srednjoškolce biće ponedeljak, 29. jun jer će tada do 8 sati ujutru biti objavljeni konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u srednjim školama za prvi upisni krug. Dakle, tada će učenici saznati i koju su školu i upisali.

8. Drugi krug upisa

Takođe 29. juna biće objavljena i preostala slobodna mesta za upis u drugom krugu.

9. Lista želja za drugi upisni krug

Učenici će isto 29. juna od osam ujutru do tri sata posle podne moći da popune i predaju liste opredeljenja za drugi upisni krug, što se može uraditi elektronskim putem ili neposredno u školi.

10. Objavljivanje rasporeda učenika za drugi upisni krug

U utorak (30. jun) biće objavljen konačni raspored konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu.

11. Prijava za upis

U sredu i četvrtak (1. i 2. jul) od osam ujutru, pa do tri sata posle podne omogućeno je podnošenje prijava za upis učenika u srednje škole elektronskim putem, nakon prvog i drugog upisnog kruga.

Za one koji više vole tradicionalni pristup, 1. i 2. jula isto od osam ujutru do tri sata posle podne, moguće je podnošenje prijava za prvi upisni krug neposredno u školama, osim za upis u muzičke i baletske škole.

12. Završni upisni rokovi

U sredu 1. jula biće objavljena preostala slobodna mesta nakon drugog upisnog kruga, do osam sati ujutru.

13. Zavrsni ispit, rezultati i upis po FOOO programu

Kada je u pitanju avgust, u kalendaru male mature na sajtu "Moja srednja škola" objavljeni su svi važni datumi za Osnovno obrazovanje odraslih po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO).

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/