Poznate NOVE CENE GORIVA: Evo koliko će u narednih sedam dana koštati benzin i dizel

Objavljene su nove cene goriva u Srbiji koje će važiti do petka, 10. jula 2026.

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela iznosi 219 dinara po litru, dok će benzin koštati 195 dinara. U poređenju sa prethodnom nedeljom, i benzin i dizel su poskupeli za dva dinara po litru.



Nove cene važiće do petka, 10. jula 2026. godine.



Pre samo mesec dana, od 5. juna, litar evrodizela koštao je 222 dinara, dok je benzin BMB 95 bio 196 dinara. Nedelju dana kasnije oba derivata pojeftinila su za po dva dinara, pa su cene iznosile 220 i 194 dinara. Već 19. juna usledilo je novo pojeftinjenje, ovoga puta za tri dinara, čime je dizel pao na 217 dinara, a benzin na 191 dinar. Prošle sedmice trend je delimično prekinut - dizel je ostao na 217 dinara, dok je benzin poskupeo na 193 dinara po litru.



Ukupno gledano, u poslednjih mesec dana dizel je pojeftinio pet dinara po litru, dok je benzin i dalje tri dinara jeftiniji nego početkom juna. To je usledilo nakon smirivanja situacije na međunarodnom tržištu nafte, gde je cena sirove nafte Brent sa nivoa iznad 90 dolara po barelu pala na oko 68 do 70 dolara, nakon što su splasnule geopolitičke tenzije koje su prethodno podigle cene energenata.



Međutim, stručnjaci upozoravaju da vozači ne bi trebalo da očekuju veliko pojeftinjenje na pumpama. Energetski stručnjak Miloš Zdravković ocenjuje da se pad cene sirove nafte ne preliva automatski na maloprodajne cene u Srbiji, jer na njih značajno utiču akcize, PDV, kurs dolara i troškovi distribucije. Kako navodi, nafta bi morala da padne na oko 50 do 60 dolara po barelu i da se na tom nivou zadrži duže vreme da bi se osetilo ozbiljnije pojeftinjenje goriva u Srbiji.



Dodatni razlog za oprez predstavlja i odluka države da postepeno vrati akcize na gorivo na redovan nivo, nakon privremenog umanjenja koje je važilo radi ublažavanja energetskog šoka. To praktično znači da deo efekta niže cene nafte "pojede" veće poresko opterećenje, zbog čega se maloprodajne cene kreću znatno sporije nego što padaju cene sirove nafte na svetskim berzama.



Upravo zbog toga analitičari procenjuju da bi današnji cenovnik mogao doneti najviše simbolične promene od jednog do dva dinara po litru, dok nije isključena ni odluka da cene ostanu nepromenjene ukoliko Ministarstvo proceni da je tržište dovoljno stabilno. Sve će biti poznato danas posle 15 časova, kada će biti objavljene nove maksimalne maloprodajne cene benzina i dizela koje će važiti narednih sedam dana.

Autor: S.M.