Goreće Srbija! Vrućine se vraćaju sredinom jula, OVOG DANA OČEKUJE SE PAKAO

Kratki predah od vreline je stigao, ali meteorolog Ivan Ristić upozorava da sredinom jula temperature ponovo idu iznad 35 stepeni, pa je krajem meseca moguće da živa u termometru dođe i do 45. podelka.

Posle ekstremnog toplotnog talasa s kraja juna, koji je doneo temperature blizu 40 stepeni i crveni meteoalarm, ovaj vikend donosi nešto laganiji vazduh.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ za 5. jul očekuje se pretežno sunčano vreme, jutarnje temperature od 10 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu se očekuje oko 28.

Predah koji treba iskoristiti odmah

Prema RHMZ kratkoročnoj prognozi, do 12. jula očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, sa lokalnom pojavom kratkotrajnih kiša i pljuskova sa grmljavinom, uglavnom tokom prve polovine naredne sedmice. Kratak predah, ali predah.

Sredinom jula: narandžasti alarm se vraća

Ono što sledi posle 12. jula nije nimalo bezazleno. Ivan Ristić jasno upozorava da se temperaturni rast nastavlja čim promenljivi period prođe.

- Već početkom druge dekade jula temperatura će ponovo početi da raste. Sredinom meseca očekujemo da maksimalne vrednosti pređu 35 stepeni, čime ponovo ulazimo u toplu zonu sa narandžastim meteoalarmom - ističe Ristić.

Dakle, negde oko 15. jula, Beograd i veći deo Srbije ponovo ulaze u zonu narandžastog alarma. Ono što je u junu izgledalo kao izuzetak, u julu postaje obrazac.

Druga dekada jula - opasnost od superćelijskih oluja

Između dva toplotna talasa nije nimalo mirno. Ristić upozorava da druga dekada jula nosi povećan rizik od superćelijskih oluja sa gradom i olujnim vetrom. Vreme u kratkim intervalima postaje nestabilno i opasno na potpuno drugačiji način od vreline - brzim i razornim grmljavinskim sistemima.

Treća dekada jula - gora od juna

Najteži deo leta tek dolazi. Ristić ne štedi reči kada govori o onome što se prognozira za period posle 20. jula.

- U trećoj dekadi jula predviđa se dodatno jačanje toplotnog talasa, pa ćemo verovatno biti pod crvenim alarmom sa temperaturama koje bi mogle prelaziti 40 stepeni. Postoje velike šanse da maksimalne temperature nekoliko dana budu između 40 i 45 stepeni, što bi bila razlika od oko 5 stepeni u odnosu na toplotni talas iz juna - navodi on.

Najtopliji dan očekuje se oko 24. jula, a Ristić procenjuje da bi termometri u Srbiji tog dana mogli pokazati do 45, a u Beogradu do 41 stepen. Reč je o vrhuncu najjačeg toplotnog talasa ove godine, i to po svemu sudeći jačeg nego što smo imali u junu.

- Putanja ovog talasa je slična prethodnom, jer će se toplotna kupola ponovo formirati iznad zapadne Evrope, a zatim se postepeno širiti i zadržati nad Balkanom duže nego tokom juna - prognozira naš sagovornik.

Za one koji žive bez klime, Ristić posebno ističe da će druga polovina jula biti najtežii period - u urbanim sredinama temperatura noću može ostati iznad 30. podelka, što znači da ni noć neće donositi olakšanje.

Autor: S.M.