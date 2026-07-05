Spremite se: Uskoro nam stižu pljuskovi sa grmljavinom, EVO kada i gde

I drugi dan vikenda doneće Srbiji vrlo ugodno vreme i bez vrućina.

Maksimalna temperatura biće od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 28.

I danas će biti veoma vetrovito, a na severu i istoku Srbije duvaće veoma jak severozapadni vetar, naroito u Vojvodini, u Pomoravlju i u Timočkoj Krajini.

U ponedeljak promenljivo oblačno. Lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće uglavnom u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, potom ponegde i u centralnim.

Sve do petka se očekuje smena sunca i oblaka, ponegde uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Temperature će biti prosečne za početak jula, tako da se ne očekuju veće vrućine.

Od vikenda sledi porast temperatura i stabilizacija vremena.

Prema trenutnim prognozama nakon 12. jula Srbiju očekuju novi toplotni talas, uz temperature od 30 do 35 stepeni, sredinom meseca, lokalno i preko 35 stepeni.

Prethodni toplotni talas, oborio je temperaturne rekorde za jun. Maksimalna temperatura u Subotici i u Kikindi dostigla je 41°C, u Beogradu 39°C.

Autor: Marija Radić