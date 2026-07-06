Mnogi ignorišu ovo dugme na daljinskom, a ono je spas od sparina: Retko ko ga koristi, a štedi i struju

Otkrijte kako DRY mod na klimi može da reši problem sparine i poboljša kvalitet vazduha u vašem domu tokom letnjih vrućina.

Letnje vrućine u kombinaciji sa visokom vlažnošću vazduha pretvaraju naše domove u prave saune. Sigurno vam se desilo da klima uređaj radi "punom parom", a vi se i dalje znojite i osećate težinu u grudima. Rešenje za ovaj problem krije se na vašem daljinskom upravljaču, pod opcijom koju većina ljudi potpuno ignoriše - DRY mod.

Kada nastupe tropski dani, prva reakcija svih nas jeste da na daljinskom od klima-uređaja pritisnemo dugme za hlađenje (COOL mod, označen pahuljicom) i spustimo temperaturu na minimum.

Međutim, ako je napolju velika sparina, kao što je ovih dana u Srbiji, klasično hlađenje često ne donosi željeno olakšanje.

Vazduh ostaje težak, a koža lepljiva. Tajna prijatnog doma zapravo leži u takozvanom DRY modu (režimu isušivanja vazduha), koji je na daljinskom upravljaču najčešće prikazan u vidu ikonice kapljice vode.

Zašto je sparina gora od same vrućine

Ljudsko telo se hladi isparavanjem znoja sa kože. Kada je vlažnost vazduha ekstremno visoka, proces isparavanja se drastično usporava jer je vazduh već "zasićen" vlagom.

Nepravilno korišćenje klima uređaja i nagli prelazi iz rashlađenih u vruće prostorije mogu izazvati glavobolju, ukočenost i probleme sa disanjem, upozoravaju stručnjaci.

Zbog toga imamo subjektivni osećaj da je temperatura znatno viša nego što termometar pokazuje.

DRY mod je dizajniran upravo sa ciljem da reši ovaj problem – on ne fokusira svoj rad isključivo na snižavanje temperature, već na eliminaciju suvišne vlage iz prostorije.

Sve koristi "DRY" opcije na vašoj klimi:

Momentalno uklanja osećaj "težine": Smanjenjem vlažnosti vazduha na optimalnih 40 do 50 procenata, vazduh u prostoriji postaje svež, lagan za disanje i prijatan, čak i ako temperatura ostane nepromenjena.

Sprečava prekomerno znojenje: Čim se vlažnost spusti, prirodni mehanizam hlađenja vašeg tela ponovo počinje da funkcioniše. Znoj isparava normalno, a lepljiv i neprijatan osećaj na koži nestaje.

Zdravije okruženje i stop za buđ: Visoka vlaga je idealno tlo za razvoj opasnih crnih gljivica, buđi i grinja. Korišćenjem ovog režima direktno štitite svoje zdravlje, pluća, ali i zidove i nameštaj.

Nema efekta promaje: U ovom režimu ventilator klime radi minimalnom brzinom. To znači da nema agresivnog duvanja hladnog vazduha direktno u vas, čime se drastično smanjuje rizik od ukočenosti vrata, bolova u leđima i prehlada.

Zlatno pravilo za tropske dane: Ako je u stanu preko 30 stepeni i izuzetno je sparno, prvo uključite klasično hlađenje (COOL) na 15 minuta kako bi se temperatura spustila. Nakon toga prebacite na režim kapljice (DRY) koji će bez muke održavati savršen balans svežine.

Jedno od najčešćih pitanja tokom leta jeste kako rashladiti stan a da vas račun za struju na kraju meseca ne šokira. Režim isušivanja vazduha je ubedljivo najveći saveznik vašeg novčanika.

U klasičnom režimu hlađenja (COOL), kompresor klime i ventilator rade neprekidno visokim intenzitetom sve dok se ne dostigne zadata, često nerealno niska temperatura (poput 22 stepena Celzijusa). To troši ogromne količine struje. Sa druge strane, u DRY režimu, unutrašnji ventilator radi na minimumu, a kompresor se uključuje i isključuje u kratkim, cikličnim intervalima isključivo da bi kondenzovao vlagu iz vazduha.

Pošto aparat troši najviše energije upravo za intenzivno hlađenje vazduha, ovi kratki ciklusi rada kompresora u DRY režimu omogućavaju da klima uređaj potroši i do 30 do 40 odsto manje električne energije u poređenju sa konstantnim hlađenjem. Vi dobijate savršeno prijatan prostor, a vaša mreža i novčanik trpe daleko manji pritisak.

Autor: D.B.