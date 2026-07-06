Oglasio se Centar za socijalni rad nakon STRAŠNOG napada na DETE u Šapcu: Evo šta sada čeka ženu sa snimka

Brutalan napad na dečaka dogodio se nedavno u Šapcu, a uznemirujući snimak na kom se i vidi kako žena u parku napada maloletnika preplavio je društvene mreže.

Ovim povodom za medije oglasio se i Centar za socijalni rad, a odakle su nam rekli koje će korake oni preduzeti, kao i šta sada čeka ženu koja je i izvršila napad na maloletno lice.

Kako je istakla VD Centra za socijalni rad, Katarina Matić za naš portal, prijava od policije još uvek im nije stigla, ali da će Centar, s obzirom da se ne radi o porodičnom nasilju, u ovom slučaju postupiti tako što će pružiti podršku oštećenoj porodici i detetu, pre svega psihološku i institucionalnu u smislu upućivanje na institucije kojima treba da se obrate.

"Procenjuje se i roditeljska sposobnost da pruže detetu adekvatnu podršku. Što se tiče žene koja je napala, procenjivaće se i njena roditeljska sposobnost i postupaće se u skladu sa tim. Nadležne institucije, policija i tužilaštvo, reagovaće dalje u smislu sankcionisanja i taj deo zavisi najviše od njih - rekla je VD Centra za socijalni rad Katarina Matić.

Podsetimo, snimak iz Šapca koji je sinoć objavljen na društvenoj mreži Instagram, duboko je uznemirio javnost. Na snimku se vidi žena koja agresino hoda ka detetu uz reči "Šta radiš to?" i "Hoćeš da te ubijem? J.... ti m..u c....sku", a potom ga udara šakama u glavu.

Uznemirujući snimak, objavljen je na Instagram profilu, Vestišabac, a u opisu je naizgled ponuđeno više informacija počevši i od lokacije - naselje Trkalište.

"Našoj stranici prosleđen je snimak incidenta koji se dogodio u subotu u naselju Trkalište. Na snimku se vidi kako nepoznata žena koja šeta psa fizički nasrće na maloletno dete udarivši ga po kacigi, a potom se vraća i besno šutira oboreni električni dvotočkaš na travi. Pored fizičkog nasrtaja, na snimku se mogu čuti i jako ružne psovke koje žena izgovara. Kako saznajemo, do sukoba je navodno došlo jer je električni bicikl bio neispravan i stvarao je buku koja je iznervirala prolaznicu.

Uz snimak nam je stigla i poruka svedočenja dece koja su bila na licu mesta, a koju prenosimo u celosti: 'Vozili smo se biciklima, ali je drugov bajs bio malo pokvaren i nešto je lupalo na njemu. Ona se iznervirala i gurnula ga sa skutera. Skuter se tom prilikom pokvario, a ona je počela da ga tuče. Udarila ga je 5-6 puta po glavi. Na kraju je obaveštena i policija'. Važno je naglasiti da su u pitanju maloletna deca i da ovo nikako nije način da se rešava problem, pogotovo ne ovako javno. Zaista je van svake pameti primenjivati fizičku silu, upućivati takve reči i tući nečije dete. Ukoliko druga strana, učesnica ovog događaja ili nadležni organi budu želeli da se oglase i iznesu dodatne detalje, Šabačke vesti će ih objaviti u interesu potpunog i objektivnog informisanja javnosti", piše u opisu ovog videa.

Autor: S.M.