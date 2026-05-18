Srbija u šoku! Muškarac u Prokuplju uradio NEŠTO NEOPROSTIVO: Snimak izazvao haos na mrežama, narod besan

Društvene mreže u Srbiji preplavio je šokantan snimak nastao u Prokuplju, koji je zgrozio i razbesneo javnost.

Naime, snimak prikazuje muškarca koji opušteno upravlja motociklom, dok u ruci drži konopac (ili povodac) za koji je vezan - konj! Kako bi održala korak sa motorom koji ubrzava, nesrećna životinja je prinuđena da trči u punom galopu po asfaltu.

Snimak je za samo nekoliko sati sakupio na hiljade pregleda, a ispod objave se bukvalno zapalila lavina negativnih komentara. Građani ne biraju reči da iskažu svoj bes zbog ovakvog ponašanja prema životinji, ali i ugrožavanja bezbednosti u saobraćaju.

- Tužno i sramotno. Životinje ne mogu da se brane, zato bi ljudi makar trebalo da pokažu malo ljudskosti.

- Zašto niko nije pozvao policiju?

- Čemu ovo iživljavanje sa životinjama? Dok ne krenu da vas deru od kazne nećete da se smirite!

Prema Zakonu o dobrobiti životinja Republike Srbije, prisiljavanje životinje na napor koji prevazilazi njene prirodne mogućnosti, kao i izlaganje opasnosti od povređivanja, smatra se zlostavljanjem. Takođe, Zakon o bezbednosti saobraćaja strogo zabranjuje vođenje životinja na ovaj način sa motornih vozila.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je vozač motocikla identifikovan i da li je protiv njega podneta prijava.

Autor: S.M.