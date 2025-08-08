JOŠ JEDAN SKANDALOZAN SNIMAK! Dečak sa crnom ustaškom kapom kliče 'Za dom spremni!' 'Moj dida bojnik i ja'!

Snimak koji je zgrozio region: Dečak uči ustaški pozdrav “Za dom spremni” – društvene mreže gore od reakcija.

Na društvenoj mreži TikTok pojavio se uznemirujući snimak na kojem dečak, star najviše pet godina, izgovara ustaški pozdrav "Za dom spremni", podižući ruku u maniru pozdrava koji su koristile ustaše u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata.

Snimak, koji je izazvao brojne osude, prikazuje dete koje, pod nadzorom odrasle osobe, ponavlja ekstremno nacionalistički poklič. U opisu videa stoji: "Moj dida bojnik i ja... kratko i jasno." Prema tonu i sadržaju snimka, pretpostavlja se da dečaka tome uči upravo njegov deda.

Dodatnu uznemirenost izaziva činjenica da dete nosi kapu s obeležjima ustaške NDH, kao i njegov izraz lica – zbunjen i nesvestan značenja onoga što izgovara.

Ovaj video dolazi svega nekoliko dana nakon sličnog incidenta u kom je grupa dece, takođe na snimku koji je kružio mrežama, postrojena i sa plastičnim oružjem, uzvikivala isti ustaški pozdrav. Deca su bila organizovana u formaciji, a jedno od njih je imitiralo vođu koji je uzvikivao "Za dom", dok su ostala odgovarala "spremni".

Pozdrav "Za dom spremni" bio je službeni pozdrav NDH i direktno je vezan za zločine protiv čovečnosti, te se često upoređuje sa nacističkim "Sieg Heil". I pored toga, pojedini ekstremni desničarski krugovi i dalje pokušavaju da ga rehabilituju u javnom prostoru, često kroz banalizaciju, relativizaciju istorijskih zločina i čak uključivanjem dece.

Reakcije javnosti na snimak su burne – građani, aktivisti i stručnjaci upozoravaju da se ovakvi sadržaji ne smeju ignorisati i da je uključivanje dece u bilo kakvu formu ekstremizma – posebno ovakvu – duboko uznemirujuće i opasno.

Autor: Dalibor Stankov