AKTUELNO

Društvo

Danas je Ivanjdan: Ovo su stari običaji uoči praznika za zdravlje, sreću i blagostanje

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Vernici Srpske pravoslavne crkve 7. jula slave Ivanjdan, praznik posvećen rođenju Svetog Jovana Krstitelja. Uz ovaj dan vezuju se brojni narodni običaji i verovanja, a smatra se da određene rituale treba obaviti upravo uoči proslave kako bi se u dom prizvali zdravlje, napredak i blagostanje.

Prema narodnom verovanju, Ivanjdan je dan kada se sunce "tri puta zaustavlja". Rođenje Svetog Jovana Krstitelja jedan je od najznačajnijih praznika u srpskoj tradiciji.

Običaji uoči Ivanjdana

Kupanje u reci: Prema verovanju, kupanje u reci uoči praznika ili na sam dan Ivanjdana donosi zdravlje tokom cele godine.

Nošenje bele odeće: U srpskom narodu postoji verovanje da praznik treba dočekati u beloj garderobi. Ovaj običaj posebno je bio zastupljen kod devojaka koje su uoči praznika oblačile bele haljine i obilazile domove pevajući "ladanjske pesme". Bela boja simbolizuje čiste misli, čistu dušu i dobre želje.

Paljenje olalija: U pojedinim krajevima Srbije tradicionalno se pale lile, odnosno olalije – baklje napravljene od suve trešnjine ili brezove kore. Momci ih nose kroz selo, a zatim se sa upaljenim bakljama odlazi na njive, uz verovanje da će usevi tako bolje roditi. Mladi i stari preskaču vatru, što se smatra ostatkom drevnih običaja povezanih sa letnjim solsticijem. Veruje se da ove vatre spaljuju lošu energiju i pročišćavaju prostor, ostavljajući mesto za sreću i pozitivne događaje.

Simbolika ovih običaja duboko je utemeljena u hrišćanskoj tradiciji, s obzirom na to da je Sveti Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista potapanjem u reku Jordan. Kupanje uoči Ivanjdana simbolizuje duhovnu pripremu, dok preskakanje vatre označava ostavljanje svake nesreće iza sebe.

Autor: D.S.

#Ivanjdan

#Praznik

#Sveti Jovan Krstitelj

#Zdravlje

#lile

#običaji

#olalije

#tradicija

#verovanja

POVEZANE VESTI

Extra

Vernici u nedelju slave Ivanjdan! Na ovaj praznik se sunce 3 puta zaustavlja, a veruje se da jednu stvar treba uraditi za SREĆU

Društvo

SUTRA JE VAŽAN DAN ZA VERNIKE! Ivanjdan je toliko veliki praznik za koji se veruje da 3 puta sunce zaustavlja: Ako vam ništa ne ide od ruke, obavezno

Društvo

Običaj uoči Ivanjdana neudate devojke TREBA da ispoštuju: U narodu se veruje da donosi ljubav, sreću i zaštitu

Društvo

ZA SPAS DUŠE IZGOVORITE OVU MOLITVU: Pravoslavni vernici danas slave Svetog proroka Malahija

Društvo

SUTRA JE IVANJDAN VERUJE SE DA SE SUNCE ZAUSTAVLJA 3 PUTA: Zbog ovoga se naziva i DEVOJAČKIM PRAZNIKOM, a evo i koje BILJKE treba ubrati

Extra

Sutra je Ivanjdan: Stari običaji kažu da ovo treba okačiti na vrata, a devojke imaju važan ritual