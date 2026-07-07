Danas je Ivanjdan: Ovo su stari običaji uoči praznika za zdravlje, sreću i blagostanje

Vernici Srpske pravoslavne crkve 7. jula slave Ivanjdan, praznik posvećen rođenju Svetog Jovana Krstitelja. Uz ovaj dan vezuju se brojni narodni običaji i verovanja, a smatra se da određene rituale treba obaviti upravo uoči proslave kako bi se u dom prizvali zdravlje, napredak i blagostanje.

Prema narodnom verovanju, Ivanjdan je dan kada se sunce "tri puta zaustavlja". Rođenje Svetog Jovana Krstitelja jedan je od najznačajnijih praznika u srpskoj tradiciji.

Običaji uoči Ivanjdana

Kupanje u reci: Prema verovanju, kupanje u reci uoči praznika ili na sam dan Ivanjdana donosi zdravlje tokom cele godine.

Nošenje bele odeće: U srpskom narodu postoji verovanje da praznik treba dočekati u beloj garderobi. Ovaj običaj posebno je bio zastupljen kod devojaka koje su uoči praznika oblačile bele haljine i obilazile domove pevajući "ladanjske pesme". Bela boja simbolizuje čiste misli, čistu dušu i dobre želje.

Paljenje olalija: U pojedinim krajevima Srbije tradicionalno se pale lile, odnosno olalije – baklje napravljene od suve trešnjine ili brezove kore. Momci ih nose kroz selo, a zatim se sa upaljenim bakljama odlazi na njive, uz verovanje da će usevi tako bolje roditi. Mladi i stari preskaču vatru, što se smatra ostatkom drevnih običaja povezanih sa letnjim solsticijem. Veruje se da ove vatre spaljuju lošu energiju i pročišćavaju prostor, ostavljajući mesto za sreću i pozitivne događaje.

Simbolika ovih običaja duboko je utemeljena u hrišćanskoj tradiciji, s obzirom na to da je Sveti Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista potapanjem u reku Jordan. Kupanje uoči Ivanjdana simbolizuje duhovnu pripremu, dok preskakanje vatre označava ostavljanje svake nesreće iza sebe.

Autor: D.S.