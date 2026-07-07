OVO JE TEMPIRANA BOMBA NA NAŠEM TELU! Zbog leta opasnost još veća, doktorka Danijela izdala HITNO upozorenje: Želimo preplanuo ten, a nismo ni svesni da vreba OPASAN TUMOR

Leto i visoke temperature ne donose samo rizik od sunčanice. Dok se masovno izlažemo suncu u želji da pocrnimo, nismo ni svesni da nas vreba opasnost koja preti našem najvećem organu - koži, zbog čega je doktorka Hitne pomoći Danijela Jevtić izdala hitno upozorenje.

Prema njenim rečima, tokom leta, maligni melanom spada u red maligniteta koji ima najveći maligni potencijal, znači za jako kratko vreme on može da ugrozi život.

Mladeže na našem telu možemo jasno da pratimo i prepoznamo potencijalni rizik na osnovu njihove dinamike. Pa tako, kako dodaje doktora Jevtić, postoje A, B, C, D, E kategorije kod mladeža.

Kategorija A, znači praktično asimetriju, tada vidite da mladež više nema iste karakteristike.

"B je border, njegova ivica postaje neravna, izražena. C, color, znači njegova boja se menja, i čak može može da bude crvenkasto, crno, svetlo, znači više prisutnih boja, prosto jedna mozaik konfiguracija. D, dijametar, znači preko 6 mm kako raste i E, evolucija, odnosno elevacija, znači vidite dinamiku promena", objasnila je dr Jevtić i otkrila koje sve simptome pacijent oseća.

Elevacija, prema njenim rečima je kao "sindrom ružnog pačeta", na jednom mladežu raste još jedan.

Pažnja za ljude svetlije puti

"Veću pažnju zaslužuju ljudi koji su svetle puti i svetlih očiju, ljudi koji imaju preko 50 mladeža, obično sa godinama je veća opasnost i obično muškarci imaju predilekciono mesto, znači mesto gde se često javlja na leđima", upozorila je dr Jevtić za RZS.

Zbog toga, veoma je važno da neko od članova porodice pogleda, osmotri leđa, dok su kod žena rizična mesta - noge, donji ekstremiteti.

"Subjektivni znaci su krvarenje, crvenilo, svrab i to čoveka iziritira. Vidite promenu u smislu crvenila oko mladeža koje može da se širi, on može da se ljuspa i da se urušava", objašnjava.

Dodaje za kraj da je dermoskopija kod dermatologa najsigurniji način pregleda.

"Prosto treba da otklonimo tu tempiranu bombu, i da se ne izlažemo suncu, da štitimo površinom, jer koža pamti, znači da se zaštitimo i od solarijuma i od ultraljubičastog zračenja sunca", savetuje.

Autor: Iva Besarabić