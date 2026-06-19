MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE! Ne otvarajte ovaj PDF na Messengeru, HAKERI vam otimaju NOVAC i Fejsbuk nalog

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) izdalo je hitno upozorenje građanima Srbije zbog nove, sofisticirane internet prevare (fišinga) koja se masovno širi putem aplikacije Messenger.

Korisnicima Fejsbuka stižu lažne poruke koje navodno šalju „Meta AI“, „Facebook podrška“ ili drugi zvanični servisi kompanije Meta, sa ciljem da ukradu njihove lične i finansijske podatke.

U ovim porukama se od korisnika zahteva hitna „verifikacija“ profila, uz pretnju da će im u suprotnom nalog biti trajno ugašen ili ograničen.

Opasni PDF fajlovi i lažne stranice

Kako navode iz policije, uz poruku se najčešće dostavlja PDF dokument sa nazivima poput „ZAPOČNI_PROVERKU“.

Otvaranjem ovog dokumenta, korisnik se preusmerava na lažnu internet stranicu koja je dizajnirana tako da verno kopira zvanični Fejsbuk interfejs. Na tom mestu se od žrtve traži unos lozinki, pristupnih kodova i drugih osetljivih informacija.

Iz MUP-a naglašavaju da se verifikacija Fejsbuk naloga nikada ne vrši putem nasumičnih Messenger poruka ili slanjem PDF dokumenata. Najčešći pokazatelji da je reč o prevari su gramatičke greške, veštačko stvaranje osećaja hitnosti i pretnje suspenzijom naloga.

Ključne preporuke za zaštitu:

Policija je apelovala na građane da striktno poštuju sledeća pravila:

Ne otvarajte sumnjive PDF dokumente.

Ne klikćite na linkove unutar takvih poruka.

Ne unosite lozinke, kodove za prijavu niti podatke o platnim karticama na neproverenim stranicama.

Šta uraditi ako ste već naseli na prevaru?

Ukoliko je korisnik već otvorio prilog ili uneo svoje podatke, MUP savetuje hitno preduzimanje sledećih koraka:

Odmah promenite lozinku na svom nalogu.

Proverite aktivne sesije u podešavanjima privatnosti i odjavite sve nepoznate uređaje.

Uključite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) kako biste osigurali nalog.

Ukoliko ste podelili podatke o platnoj kartici, bez ikakvog odlaganja kontaktirajte svoju banku radi blokade kartice.

Sve pokušaje internet prevara i sumnjive poruke građani mogu prijaviti putem zvanične državne platforme „Sajber straža“ na internet adresi sajberstraza.gov.rs.

Iz MUP-a zaključuju jasnom porukom za sve korisnike interneta: „Ne otvaraj. Ne odgovaraj. Proveri. Prijavi. Zaštiti se.“

Autor: Iva Besarabić