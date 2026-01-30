MUP IZDAO VAŽNO UPOZORENJE: Ako vidite ovo na internetu, ODMAH ZATVORITE da ne biste ostali bez dinara na računu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, tačnije Uprava za tehniku i Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (VTK), izdala je zvanično upozorenje građanima zbog dramatičnog porasta internet prevara.

Prevaranti zloupotrebljavaju imena i likove javnih ličnosti, prvenstveno političara i poznatih novinara, kako bi namamili ljude u lažne investicione šeme.

Kako funkcioniše prevara?

Prevare su izuzetno sofisticirane i najčešće se pojavljuju u obliku:

Sponzorisanih oglasa na društvenim mrežama (Facebook, Instagram).

Lažnih internet portala koji izgledaju kao informativni sajtovi od poverenja.

„Deepfake“ video-snimaka- digitalno izmanipulisanih snimaka na kojima javne ličnosti navodno promovišu visoku zaradu i "sigurna ulaganja".

Iz MUP-a naglašavaju da je reč o isključivo prevaranim aktivnostima čiji je cilj protivpravno sticanje imovinske koristi. Građani koji poveruju ovim oglasima često ostaju bez značajnih novčanih sredstava.

Ugašeni sporni domeni

Služba za borbu protiv VTK već je preduzela konkretne korake u saradnji sa međunarodnim partnerima. Rezultat ovih operativnih mera je gašenje brojnih internet domena koji su korišćeni za ove prevare.

Poseban akcenat stavljen je na domene na kojima su direktno zloupotrebljeni identiteti poznatih novinara, čiji je ugled korišćen da bi se stvorio privid kredibiliteta i lakše obmanuli građani. Intenzivan rad na otkrivanju odgovornih lica i njihove infrastrukture u inostranstvu se nastavlja.

KLJUČNI SAVETI ZA GRAĐANE:

Budite oprezni: Ne verujte ponudama koje obećavaju brzu i laku zaradu.

Čuvajte podatke: Nikada ne ostavljajte lične i finansijske podatke na непровереним stranicama.

Proverite izvor: Ako poznata ličnost "preporučuje" ulaganje u kriptovalute ili fondove, velika je šansa da je reč o manipulaciji.

Prijavite sumnju: Svaki sumnjiv sadržaj odmah prijavite nadležnim organima.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da će nastaviti sa suzbijanjem svih oblika visokotehnološkog kriminala kako bi zaštitili građane Srbije u digitalnom prostoru.

Autor: Marija Radić