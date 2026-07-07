Srpska tradicija zablistala u Turskoj: Folkloraši iz Skele među najboljima

Kulturno-umetničko društvo „Miloje Beljinac“ iz Skele uspešno je predstavilo Obrenovac na međunarodnom festivalu u Sarimsakliju, u Republici Turskoj, gde su svojim nastupom promovisali bogatstvo srpske tradicije, igre i narodnog stvaralaštva.

Članovi ovog društva ostvarili su zapažen rezultat osvojivši treće mesto za najbolju koreografiju. Ovo priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg predanog rada, truda i posvećenosti očuvanju kulturnog nasleđa.

Folkloraši iz Skele još jednom su pokazali da ljubav prema tradiciji i zajednički rad donose značajne rezultate, a svojim nastupom na međunarodnoj sceni dostojno su predstavili svoje mesto i Obrenovac.