Srbija među najboljima na svetu u borbi protiv sajber kriminala!

Na međunarodnom takmičenju „Cyber Games and Digital Security Challenge“ u Maroku, koje su organizovali Savet Evrope, INTERPOL i nadležne institucije Kraljevine Maroko, snage je odmerilo oko 160 stručnjaka iz skoro 50 država sveta.

Pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije i predstavnici CERT SIKT bili su deo timova koji su osvojili zlato i srebro.

Iza ekrana, algoritama i digitalnih tragova vodi se borba koja ne poznaje granice - a naši ljudi pokazali su da znanje, timski rad i vrhunska stručnost govore univerzalnim jezikom.

Kada je reč o bezbednosti u digitalnom svetu - Srbija igra u samom vrhu.

Autor: S.M.