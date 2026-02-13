SRPSKI SPECIJALCI MEĐU ELITOM U DUBAJU: Dačić primio pripadnike SAJ i Žandarmerije nakon UAE SWAT Challenge-a

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, zajedno sa direktorom policije generalom Draganom Vasiljevićem, primio je danas pripadnike Žandarmerije i Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) koji su predstavljali Srbiju na prestižnom međunarodnom takmičenju UAE SWAT Challenge 2026 u Dubaiju.

Ministar Dačić je istakao da učešće naših jedinica na jednom od najzahtevnijih policijskih nadmetanja na svetu ima poseban značaj za međunarodni ugled MUP-a i Republike Srbije. On je naglasio da je ovo potvrda visokih standarda obuke i profesionalizma, kao i idealna prilika za razmenu iskustava sa najelitnijim jedinicama sveta.

„Nastup pripadnika SAJ-a i Žandarmerije pokazuje da MUP Srbije raspolaže izuzetno obučenim kadrovima koji mogu ravnopravno da odgovore na najviše izazove. Njihov rezultat doprinosi jačanju poverenja koje naše jedinice uživaju u svetu“, poručio je Dačić, dodavši da će država nastaviti da ulaže u njihovu opremu i obuku.

Direktor policije Vasiljević zahvalio je specijalcima na dostojnom predstavljanju države, obećavši punu podršku Direkcije policije u budućim aktivnostima. Sastanku su prisustvovali i komandant Žandarmerije Radoslav Repac, kao i komandant SAJ-a Igor Žmirić.

Rezultati u paklenoj konkurenciji



Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je čak 109 elitnih ekipa iz 48 država. U ovoj izuzetno jakoj konkurenciji:

Ekipa Žandarmerije osvojila je 30. mesto,

Ekipa SAJ-a zauzela je 32. mesto.

Autor: Dalibor Stankov