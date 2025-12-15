AKTUELNO

Politika

Dačić: U Srbiji očuvan stabilan javni red i mir, i pored povećanog broja neprijavljenih javnih okupljanja

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem i saradnicima, sednici skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove na kojoj je razmatrana informacija o radu MUP-a od jula do septembra 2025. godine.

U toku ta tri meseca, u Srbiji je očuvan stabilan javni red i mir, i pored povećanog broja spontanih i neprijavljenih javnih okupljanja.

- Ukupan kriminalitet u tom periodu manji je za oko pet odsto u odnosu na prethodni izveštaj. Procenat rasvetljavanja krivičnih dela manji je za oko 56 odsto, opšti kriminal je manji za 5,3 odsto, rasvetljena su sva teška ubistva i 83 odsto ubistava a broj krivičnih dela protiv života i tela pao je sa 644 na 612 - naveo je Dačić.

Broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici manji je, kako je rekao, za 13,3 odsto, u 1.385 akcija policija je zaplenila više od 3.150 kilograma droge, mahom marihuane i otkriveno je 80 laboratorija za uzgoj narkotika.

- U oko 15.000 intervencija vatrogasno-spasilačkih ekipa spaseno je 446 osoba - rekao je Dačić.

Takođe, u tom periodu bilo je 10.470 neprijavljenih javnih okupljanja, a u 2.665 slučajeva su, bez najave, delimično ili poptuno, blokirane saobraćajnice.

