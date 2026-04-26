'SNAŽNO U BORBI PROTIV SAJBER KRIMINALA' Oglasili se iz MUP-a: Nema skrivanja u digitalnom svetu, svaki trag ostavlja put (VIDEO)

Nema skrivanja u digitalnom svetu, svaki trag ostavlja put. Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala - precizni u kodu, snažno u borbi protiv sajber kriminala- poručuju iz MUP-a.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala je u poslednjih godinu dana ostvarila izuzetne rezultate u borbi protiv ove vrste kriminaliteta:

– razbijeni su lanci onlajn prevara („WhatsApp“, „Netflix“, OKE Green, prevarni call centri),

– uhapšene su desetine lica za krivična dela protiv polne slobode dece i ostvarena je aktivna saradnja u regionalnim i međunarodnim akcijama njihove zaštite,

– razotkrivena je organizovana kriminalna grupa iz Kine koja je specijalizovanim uređajima vršila prevare građana Republike Srbije,

– zaplenjeno je preko 1,3 miliona evra u kriptovalutama u istragama pranja novca,

– razvijena je nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala,

– kontinuirano se sprovode aktivnosti prevencije i edukacije građana,

– rezultati su prepoznati od strane Saveta Evrope kao primer dobre prakse u regionu i šire.

