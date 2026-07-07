SRBINU NA GRANICI HRVATI NAPISALI 60 EVRA KAZNE KAO DOBAR DAN! Stao u pogrešnu kolonu, momentalno dobio po džepu: 'Zaleteo sam se, nisam gledao šta piše'

Ulazak u traku namenjenu vozilima EU/EEA/CH za vozače iz Srbije i trećih zemalja predstavlja saobraćajni prekršaj. Kazna za ovaj prekršaj iznosi 60 evra, ali može biti prepolovljena na 30 evra ako se plati na licu mesta.

"Platio sam kaznu jer sam na graničnom prelazu greškom stao u red za vozila EU", priznao je jedan korisnik društvene mreže X i na taj način potvrdio veoma čestu situaciju koja se dešava na graničnim prelazima između Srbije i Hrvatske - mnogi vozači, pokušavajući da što brže pređu granicu, naprave saobraćajni prekršaj koji ih može koštati 60 evra ili upola manje ako kaznu plate na licu mesta.

Na prvi pogled deluje kao bezazlena greška na graničnom prelazu - jedna kolona je kraća, druga duža, pa vozači instinktivno biraju onu traku u kojoj će, kako veruju, brže stići na red.

Međutim, upravo takva odluka predstavlja saobraćajni prekršaj koji se na granici sa Hrvatskom, kao članici EU – novčano kažnjava.

“Platiš na licu mesta 30 evra i nastaviš dalje”

- Platio sam kaznu jer sam na graničnom prelazu greškom stao u red za vozila EU – potvrđuje i ilustruje šta mu se dogodilo prilikom ulaska u Hrvatsku jedan korisnik mreže X.

Potom priznaje da se “zaleteo” i “nije gledao šta piše”. Korisnik ove društvene mreže, u razmeni komentara sa ostalima konstatuje da je “kazna simbolična” jer, kako je naveo, “može i da se prepolovi na 30 evra ako se plati na licu mesta”.

Uz to, on je na pitanje drugog korisnika X mreže odgovorio da nije bilo potrebe da ide u rikverc i da se na tom graničnom prelazu vraća u kolonu za “All passports”, već da se plaćanjem kazne na licu mesta granica prelazi i u traci u kojoj je napravio ovaj prekršaj.

Prema objašnjenju hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova, državljani Srbije i drugih zemalja koje nisu članice EU trebalo bi da koriste traku označenu kao "All Passports", "Svi pasoši" ili "Others", dok je traka "EU/EEA/CH" namenjena građanima Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske, kao i licima koja prema evropskim propisima imaju pravo slobodnog kretanja.

Hrvatski MUP navodi da se u ovom slučaju primenjuju odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koje propisuju obavezno poštovanje postavljenih saobraćajnih znakova, pa “za fizičko lice koje uđe u pogrešnu traku može biti izrečena novčana kazna od 60 evra”.

Zašto je ovo sada posebno važno

Odgovor na ovo pitanje je zato što se od početka pune primene evropskog Sistema ulaska i izlaska (Entry/Exit System – EES) na graničnim prelazima sve više pažnje posvećuje pravilnom razdvajanju putnika koji ulaze na teritoriju EU.

EES podrazumeva posebnu proceduru za državljane trećih zemalja, zbog čega je, a posebno u sezoni godišnjih odmora i pojačane frekvencije saobraćaja na graničnim prelazima, pravilno razvrstavanje vozila već na prilazu graničnom prelazu postalo mnogo važnije nego ranije.

Zbog toga granična policija države članice EU može vozača vratiti u odgovarajuću kolonu, ali i izreći novčanu kaznu ukoliko proceni da je prekršio propise.

Pravila koja svaki vozač treba da zapamti

Ako putujete sa srpskim pasošem, uvek birajte traku označenu kao "All Passports", "Svi pasoši" ili "Others", osim ako vas policijski službenik ne uputi drugačije;

ne ulazite u kolonu sa oznakom "EU/EEA/CH" samo zato što je kraća;

pažljivo pratite svetleće table i saobraćajnu signalizaciju iznad svake trake, jer se raspored može menjati u zavisnosti od gužve.

Ova pravila se odnosi na sve putnike u vozilu. Ukoliko se u automobilu nalazi makar jedna osoba koja nema pravo korišćenja trake za građane EU, vozilo bi trebalo da koristi traku namenjenu svim pasošima, osim ukoliko granična policija ne da drugačije uputstvo.

Autor: D.B.