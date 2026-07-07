FORMIRAJU SE DUGE KOLONE NA HORGOŠU, NA GRADINI I PREŠEVU SKORO NIKOG NEMA: Pogledajte kakvo je stanje na izlazu iz Makedonije ka grčkom Evzoniju (FOTO)

Pre puta treba proveriti tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije, kao i posedovanje svih neophodnih dokumenata.

Saobraćaj u Srbiji pojačanog je intenziteta na važnijim putnim pravcima zbog turističke sezone, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).

Savetuje se da se pre polaska na put pogledaju informacije o aktuelnom stanju na putevima, mogućim radovima i izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima.

Kakvo je trenutno stanje na svim graničnim prelazima u Srbiji možete pogledati ovde

Pre puta treba proveriti tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije, kao i posedovanje svih neophodnih dokumenata.

Trenutno nema zadržavanja na naplatnim rampama, kao i na graničnim prelazima za putnička i teretna vozila, dodao je AMSS.

Autor: D.B.