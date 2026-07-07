POZNAT DATUM NOVOG TOPLOTNOG TALASA! Otkrivamo da li Srbiji prete temperature iznad 40 stepeni

Sve do petka u Srbiji će biti ugodno toplo i prijatno, uz prosečne temperature za ovo doba godine.
Maksimalna temperatura biće od 27 do 31°C.
Od vikenda se do našeg područja očekuje priliv veoma tople vazdušne mase.
U periodu od 11 do 20. jula na području Srbije biće tropski toplo, uz maksimalne temperature od 30 do 35 stepeni, krajem perioda na jugoistoku zemlje lokalno i do 38-39 stepeni.
Iako se očekuje veoma toplo, prema trenutnim prognozama nema opasnosti od nekih ekstremnih temperatura iznad 40 stepeni.
Na području Beograda i u većim urbanim sredinama u Vojvodini očekuju se i tropske noći, a minimalne temperature neće se spuštati ispod 20 stepeni.
Vrlo topli dani, biće praćeni i veoma visokim vrednostima UV indeksa zračenja, pa treba primeniti adekvartne mere zaštite.
Nakon 20. jula ima uslova da dođe do osveženja sa pljuskovima.
Autor: D.B.