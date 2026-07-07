JOŠ NISMO ZAVRŠILI SA NESNONSNIM VRUĆINAMA! Ristić za Pink otkrio vreme do AVGUSTA: Jedna stvar će vas posebno ODUŠEVITI!

Kako meteorolog Ristić ističe za jutarnji program TV Pink, najveće vreline i sparinu možemo očekivati u julu, dok će avgust biti svežiji.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za TV Pink da su teški dani konačno iza nas. Noćima nije moglo da se spava, i svima je, kako dodaje, bilo teško i loše.

- Došlo je osveženje koje još traje, i prva polovina jula će biti povoljna za ljude koji podnose sparine. Sve je manje onih koji mogu dugo na suncu. Kada je temperatura 38 stepeni, kao da ste u rerni - kaže Ristić.

Govoreći o narednom periodu, Ristić kaže da nekoliko dana nećemo imati potrebe da palimo klimu.

- Počeće ti tropski dani, i temperatura će biti do nekih 35 stepeni... To govorimo za narednu nedelju. Neće biti kao onda, još uvek. Nećemo imati reprizu juna, a treća dekada jua pokazuje da može biti nalet tropske vreline - priča Ristić.

Avgust će biti lep, ali možemo očekivati 2 ili 3 dana topla, naveo je.

- Što se desi u julu, ostaje u julu. Dakle, to nam je to - dodao je Ristić.

- Cela Amerika je u toplotnoj kupoli, igračima nije lako. Nama je bilo dva dana teško, a njima je već 10 dana. Mislim da počinju požari, Španija i Francuska ih već imaju. Devedeset posto je čovek kriv, samo Sunce ne može da zapali ništa. Apelujem na ljude u Srbiji, bez jake kiše ne možemo ništa da uradimo, sa stotinama vatrogasaca - priča Ristić.

Ove godine je, hvala Bogu sve rodilo, privredna kultura je dobra, i samo da nema požara, verujem da će leto biti humano prema nama, dodao je Ristić.

- Španija, Francuska i deo Engleske će po prvi put imati jak nalet. Obično se priča za Balkan, ali eto njima sada stiže vreo vazduh. Hvala Bogu, kod nas je ove godine bolje - rekao je Ristić.

Autor: D.B.