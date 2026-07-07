MITROPOLIT, UKC I GRAD NIŠ: PRAVOSLAVLJE KAO TEMELJ IDENTITETA, SOLIDARNOSTI I BRIGE O ČOVEKU

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, sa saradnicima, zajedno sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem i visokopreosvećenim mitropolitom niškim gospodinom Arsenijem, obišao je pravoslavne volontere koji deluju u okviru zdravstvenog sistema.

Tom prilikom poslata je jasna i snažna poruka da UKC Niš i Grad Niš pravoslavlje ne neguju samo kao deo tradicije, već kao živi temelj sabornosti, identiteta i odgovorne brige o svakom čoveku.

Pravoslavni volonteri, koji već dve godine deluju u UKC Niš, predstavljaju važan oslonac pacijentima, posebno u jedinicama intenzivne nege, gde su reč utehe, razgovor i ljudska pažnja često podjednako značajni kao i sama terapija.

„Ovo je primer kako se vrednosti pretvaraju u konkretna dela. Briga o čoveku je i ostaje suština svakog ozbiljnog i odgovornog sistema“, poručio je doc. dr Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora UKC Niš.

Autor: S.M.