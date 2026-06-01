NOVA ERA U UKC NIŠ! Novi direktor Lazarević povukao radikalan potez: Ako vas šalju privatno, nemate termin ili vas vređaju – vrata Uprave su vam OTVORENA!

U Univerzitetskom kliničkom centru Niš započinje potpuno nova era i posvećen pristup lečenju, pošto je novi direktor, doc. dr Milan Lazarević, doneo odluku koja će iz korena promeniti odnos prema građanima. On je uputio otvoren poziv svim pacijentima koji imaju bilo kakav problem u ostvarivanju zdravstvene zaštite da se svakog radnog dana direktno obrate Upravi ove zdravstvene ustanove.

Dosta je bilo šetanja pacijenata i neljubaznosti!

Ukoliko se suočavate sa nekim od sledećih problema, vrata Uprave UKC Niš su vam od sada širom otvorena:

Ne možete da zakažete pregled

Nemate termin za snimanje ili hitnu operaciju

Neko vas iz državne bolnice upućuje na privatne preglede

Smatrate da vam je neopravdano uskraćeno pravo na lečenje

Osoblje vas vređa ili se neprimereno ophodi prema vama

Direktor Lazarević poslao je više nego jasnu poruku svim zaposlenima, ali i javnosti:

„Nijedan pacijent ne sme da ostane bez zdravstvene usluge koja mu pripada. Naš zadatak je da rešavamo probleme građana, a ne da ih ignorišemo. Zato pozivam sve pacijente da nam se obrate direktno, kako bismo zajedno pronašli rešenje“, poručio je doc. dr Milan Lazarević.

Uprava dežura svakog dana, pomoćnici dele svoje brojeve telefona!

Prijemi građana, pacijenata i članova njihovih porodica obavljaće se svakog dana od ponedeljka do petka, u periodu od 9 do 15 časova. U ovaj proces biće direktno uključen generalni direktor, kao i svi pomoćnici zaposleni u njegovom kabinetu.

Kao potpuni novitet i dokaz transparentnosti, pacijentima će biti dostupni i direktni brojevi mobilnih telefona pomoćnika generalnog direktora. Ovaj potez je povučen radi još brže i bolje povezanosti između ljudi kojima je pomoć potrebna i same Uprave.

Iz UKC Niš naglašavaju da će svaki prijavljeni problem biti detaljno razmotren i da će se preduzeti sve zakonske mere kako bi pacijenti u najkraćem roku ostvarili svoja prava i dobili neophodnu zdravstvenu negu.

Autor: D.S.