VELIKA STVAR ZA PACIJENTE: U UKC Vojvodine po prvi put uspešno izvedena epiduralna adhezioliza

U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine (UKCV) po prvi put je uspešno izvedena epiduralna adhezioliza koja se primenjuje kod bolesnika sa hroničnim aksijalnim bolom, posebno kod sindroma neuspešne hirurgije kičme (FBSS), diskus hernije, stenoze spinalnog kanala i hronične radikulopatije, saopštili su danas iz te zdravstvene institucije.

Intervencija je sprovedena kod tri pacijenta, svi su se nakon zahvata osećali dobro i istog dana su otpušteni na kućno lečenje.

Proceduru je izveo multidisciplinarni tim koje su predvodili anesteziolog i subspecijalista medicine bola Jasmina Pejaković i anesteziolog i subspecijalista medicine bola sa Klinike za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UKCV Vladimir Vrsajkov.

Epiduralna adhezioliza predstavlja minimalno invazivnu interventnu proceduru kojom se mehaničkim i hemijskim putem razgrađuju fibrozne adhezije u epiduralnom prostoru kičmenog kanala, navodi se u saopštenju.

Postupak se izvodi uvođenjem specijalnog katetera (Racz kateter) u epiduralni prostor, najčešće u lumbosakralnom regionu, uz rendgensku (fluoroskopsku) kontrolu.

Cilj procedure je oslobađanje nervnih korenova od adhezija koje nastaju kao posledica degenerativnih promena, hronične inflamacije, hernijacije intervertebralnog diska ili nakon prethodnih hirurških intervencija na kičmi.

Razgradnjom adhezija omogućava se bolja distribucija primenjenih lekova, lokalnih anestetika, kortikosteroida i hipertoničnih rastvora, čime se smanjuju zapaljenje i pritisak na nervne strukture, što dovodi do redukcije bola i poboljšanja funkcionalnog statusa pacijenata.

Epiduralna adhezioliza se primenjuje kod bolesnika sa hroničnim aksijalnim bolom, sa ili bez širenja u ekstremitete, posebno kod sindroma neuspešne hirurgije kičme (FBSS), diskus hernije, stenoze spinalnog kanala i hronične radikulopatije, kod kojih konzervativno lečenje i standardne epiduralne injekcije nisu dale zadovoljavajuće kliničko poboljšanje.

Kontraindikacije za izvođenje ove procedure uključuju sistemsku ili lokalnu infekciju na mestu intervencije, poremećaje koagulacije, alergiju na primenjene lekove ili kontrastna sredstva, trudnoću ili sumnju na trudnoću, kao i nemogućnost adekvatne saradnje sa pacijentom.

Poseban oprez neophodan je kod bolesnika sa neregulisanom šećernom bolešću, teškim kardiovaskularnim oboljenjima i oslabljenim imunološkim sistemom.

Na uspešnost procedure značajno utiču trajanje simptoma, stepen fibroznih promena i opšte zdravstveno stanje pacijenta, pri čemu su bolji rezultati zabeleženi kod pacijenata sa kraćim trajanjem bola.

