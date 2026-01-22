VELIKA TRAGEDIJA U NIŠU: Komandant Žandarmerije Bojan Dikić preminuo nakon posete kolegi

Bojan Dikić, novopostavljeni komandant niškog odreda Žandarmerije, preminuo je danas neposredno nakon što je u Univerzitetskom kliničkom centru obišao kolegu koji je pokušao da izvrši samoubistvo.

Kako se saznaje, Bojan Dikić koji je na dužnost stupio prošlog ponedeljka, danas je bio na sahrani ocu jednog žandarma i čim je obavešten o pokušaju suicida kolege, otišao je u bolnicu da bi ga video.

- Pozlilo mu je nakon izlaska iz bolnice, Hitna pomoć je odmah intervenisala ali se on srušio čim je ušao u sanitetsko vozilo. Doživeo je infarkt, medicinska ekipa je pokušavala da ga u vozilu Hitne pomoći reanimira čak 45 minuta ali nisu uspeli da mu spasu život - navode izvori upoznati sa ovim događajem.

Žandarm koji je pokušao da se ubije danas je sebi zabio nož u stomak, zbog čega je prebačen u UKC.

- Bojan koji je bio veoma posvećen svojim ljudima, odmah je otišao da ga vidi ali se toliko potresao da je on premimuo. Povređeni žandarm se oporavlja u bolnici od zadobijenih povreda - navode izvori.

Od komandanta Dikića na društvenim mrežama potresnim rečima opraštaju se njegove kolege.

"Večna ti slava Boki, putuj sa anđelima, sve si nas mnogo rastužio brate!", "Slava mu! Boki je bio legenda!", "Čast je bila, poznavati te" - neke su od poruka koje su ispod njegove slike ostavili prijatelji i službeinici MUP -a.

Autor: Iva Besarabić